Les pavés attendent le peloton du Tour: suivez la 5e étape du Tour en direct dès 15h

Onze secteurs pavés sont au menu des coureurs, ce mercredi, sur la Grande Boucle. De quoi créer des écarts et offrir du spectacle.

Wout van Aert

a réveillé tous les téléspectateurs du Tour de France, ce mardi. Cela tombe bien: il ne faudra rien rater de la cinquième étape disputée entre Lille et Arenberg. Et surtout pas de la deuxième moitié de course, qui pourrait faire basculer la Grande Boucle à tout moment. Particulièrement sur ses onze secteurs pavés, qui font faire des cauchemars aux favoris du Tour depuis plusieurs semaines.

Au vu de sa force collective, la Jumbo-Visma de Roglic et Vingegaard sera très surveillée. Elle devrait prendre les choses en mains pour tenter de pousser Tadej Pogacar, Ben O'Connor, Alexandr Vlasov ou les leaders de la formation Ineos (Adam Yates, Geraint Thomas, Daniel Martinez) à la faute. Il fait peu de doutes que les écarts vont se creuser au classement général... et que cette étape sacrera un coureur qui aime les classiques. Wout van Aert peut-il faire le doublé au lendemain de sa victoire à Calais ? Réponse sur le coup de 17h30.