Les supporters belges en folie sur les pavés du Tour de France : "C'est certain qu'à cet endroit, ça va chuter !"

Le tronçon pavé de Sars et Rosières, à 20 km de l'arrivée, arbore des airs de festival ce mercredi. Au bord de la route, les couleurs noir jaune rouge sont partout. Des dizaines de milliers de Belges ont franchi la frontière pour encourager les Wout Van Aert, Yves Lampaert ou autre Jasper Stuyven. "On est en France ou en Belgique ?", s'étonne même une supportrice française.

©Arnaud Farr

Quatre heures avant le passage des coureurs, l'ambiance est à la détente. En se promenant sur ce secteur long de 2.4 km, l'odeur de barbecue est partout. Les supporters passent leur temps sous un ciel bleu en bouquinant, en lisant la gazette locale, en suivant la course depuis leur téléphone ou en dansant sur de la grosse musique. D'autres supporters s'offrent le luxe d'enfourcher leur vélo pour affronter les pavés, sous les acclamations des badauds, avant le passage des pros.

©Arnaud Farr

Certains se sont levés de bonne heure pour profiter du meilleur "spot". C'est le cas de David, 24 ans, originaire de Tournai. "Regarde comme ces pavés sont dégueulasses ! C'est sur qu'à cet endroit, ça va chuter", explique ce cycliste du dimanche, bien installé dans sa chaise de camping dans un virage à 90°. "On est arrivés à 9h ce matin avec une dizaine d'amis. J'assiste chaque année à Paris-Roubaix et c'était une évidence pour moi de venir ici. Nous étions dans la région de Calais hier et nous irons ce jeudi à Binche avant d'aller dans les Vosges. Je vois bien Mathieu Van der Poel s'imposer aujourd'hui. Il en a gardé sous la pédale depuis le début du Tour et cette étape lui correspond à merveille. Même si je rêve d'une victoire belge."