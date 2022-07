Tour de France: la chute spectaculaire de Michael Gogl et Daniel Oss causée par des spectacteurs (VIDÉO)

L'étape du Tour de France dessinée entre Lille et Arenberg a offert un beau spectacle aux amateurs de cyclisme, bien présents sur les bords de la route et des onze secteurs pavés. Mais l'étape du jour a également eu son lot d'incidents mécaniques et de chutes, de celle de Van Aert à celle de Roglic, en passant par celles d'Anthony Turgis ou encore de Michael Gogl et Daniel Oss.

Ces derniers sont d'ailleurs tombés de manière très spectaculaire... après avoir heurté des spectateurs inattentifs au bord du chemin. Le groupe de personnes filmait le passage à grande vitesse de coureurs et n'a pas vu arriver, quelques secondes plus tard, Daniel Oss (TotalÉnergies) et le coéquipier de Mathieu Van der Poel, qui se trouvait dans sa roue. L'Italien a alors percuté de plein fouet ces spectateurs qui avaient le dos tourné, et son dauphin est venu s'écraser sur lui.

Résultat: Michael Gogl a été contraint à l'abandon. Son équipe Alpecin-Deceuninck a communiqué dans la soirée que des premiers examens avaient révélé une facture de la clavicule et du bassin. Il va devoir subir une intervention chirurgicale. Daniel Oss, lui, a pu reprendre la route mais il a été emmené à l'hôpital après l'arrivée.