Van Aert a conservé son maillot au bout d'une journée compliquée pour lui et son équipe: "C'était une grosse surprise pour moi de le garder"

"C'est une surprise pour moi de le garder", a confié le coureur de Jumbo-Visma au micro de l'organisation. La journée avait mal commencé pour Van Aert, victime d'une chute après 60 km. "Au début, je n'étais pas vraiment à l'avant du peloton. Je ne me sentais pas bien avec ces traversées de villages et ces routes étroites. Je ne voulais pas prendre de risque. Au moment où je me suis dit qu'il fallait remonter, je suis tombé. J'ai perdu beaucoup de confiance pour me retrouver dans les meilleures positions sur les pavés."

La journée des Jumbo-Visma a été particulièrement compliquée: après la chute de Van Aert, Jonas Vingegaard a connu un ennui mécanique et Primoz Roglic a chuté. Van Aert s'est alors mué en équipier pour aider Vingegaard. "Ce n'était pas la journée que nous attendions. Nous avons dû chasser toute la journée alors que nous ambitionnons de faire la course. Durant la course, tu dois parfois changer d'état d'esprit. Hier, tout le monde a trouvé que nous avions réussi quelque chose de très beau, et aujourd'hui il fallait limiter les dégâts pour le général. Heureusement, il n'y a pas eu trop de dommages ai général et je suis fier de la façon dont nous nous sommes défendus sur la fin de l'étape."

Van Aert conserve son maillot jaune pour 13 secondes sur l'Américain Neilson Powless. "C'était une grosse surprise pour moi de garder le maillot, j'étais tellement à l'arrière et tellement en train de rouler que je ne pensais plus au maillot. C'est bien pour moi de l'avoir encore un jour, je vais essayer d'en profiter demain sur les routes belges". La 6e étape, jeudi, s'élancera de Binche.