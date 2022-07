Christophe Brandt: "Wout Van Aert a montré du respect pour le jaune"

1. C'est beau ce qu'a fait van Aert.

J’ai vraiment bien aimé l’attaque de Wout van Aert. C’était beau. Il n’était pas obligé de se lancer dans une échappée aussi longue mais il a tenu à montrer qu’il avait du panache. Ils auraient dû être plus nombreux pour avoir une chance d’aller au bout, mais il a témoigné du respect pour le maillot jaune. Il l’a très bien honoré. De tous les Jumbo-Visma, c’est encore lui qui a fait le meilleur job ce jeudi.

2. Pogacar est une classe au-dessus des meilleurs.

On va finir par manquer de superlatifs pour définir Tadej Pogacar. Mercredi, il prend l’ascendant moral sur ses rivaux et le lendemain, il les assomme. En fait, il ne se contente pas d’être très fort, il roule juste. Il ne commet, pour ainsi dire, pas d’erreurs. On peut se targuer en Belgique d’avoir un coureur d’exception comme van Aert, mais Pogacar en est une version améliorée. Il y a les coureurs les plus complets du peloton et il y a le Slovène. Il est une classe au-dessus des meilleurs. Ce jeudi, ses équipiers ont répondu aux Jumbo-Visma en montrant qu’ils savaient aussi peser sur la course et conclure. Ce que les Ineos n’arrivent décidément pas à faire.

3. La Planche, une grosse échéance pour les Jumbo.

Les Ineos et les Jumbo-Visma font face à une grosse échéance avec la Super Planche des Belles Filles. Ils vont devoir tenter quelque chose. Toutefois, je ne serais pas surpris que cette étape ne soit pas aussi déterminante qu’on le pense. Cela fait trois jours que cela bataille dans le peloton, que c’est très nerveux. Les organismes commencent à fatiguer. Honnêtement, je ne serais pas étonné si un petit groupe d’échappés se dispute la victoire. Ce groupe serait composé de coureurs qui sont demeurés un peu en retrait ces derniers jours, des gars encore assez frais finalement.