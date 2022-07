Mathieu van der Poel n’y arrive pas sur ce Tour: “L’ombre de moi-même”

"Il n'y a rien de positif pour moi, concède le Néerlandais, qui a terminé 81e de l'étape à 3:48 du vainqueur. Au lieu de connaître un meilleur jour que la veille, ce fut pire. Pour le moment, je ne suis que l'ombre de moi-même et ça me frustre. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas pour moi, mais dès que les autres se mettent à accélérer, je suis à la limite. Au Danemark, je faisais encore un peu illusion mais je sentais déjà qu'il y avait un problème. Depuis le contre-la-montre du premier jour, je n'ai plus de bonnes jambes. J'espère franchement que la forme reviendra. Sinon le Tour risque d'être très long pour moi." D.Le.