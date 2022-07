Dylan Teuns à coeur ouvert: "Plus connu grâce au Mur de Huy, que grâce à la Planche"

La banane qui aurait dû habiller le visage de Dylan Teuns ce vendredi pour le retour de la Grande Boucle sur une Super Planche des Belles Filles, au sommet de laquelle il s'était imposé en 2019, semble quelque peu écrasée. Les perquisitions au sein de l'hôtel de sa formation Bahrain à Copenhague et à son domicile semblent hanter l'esprit du Limbourgeois à qui il a été demandé de ne pas aborder le sujet face à la presse même s'il assure "ne rien avoir à se reprocher".

Dans la chronique qu'il tient pour le quotidien régional Het Belang van Limburg, l'ancien vainqueur du Tour de Wallonie a toutefois évoqué une actualité qu'il avait imaginée exclusivement sportive en ce mois de juillet. "Cela a été un réveil très matinal ce jour-là (le lundi précédant le départ du Tour). On ne s'attend forcément pas à cela. J'ai beaucoup travaillé pour être en forme sur ce Tour et je n'ai pas envie que les circonstances m'en empêchent. Cela fait un an que cette enquête dure. En 2021, j'avais dû remettre mon téléphone et mon ordinateur que je n'ai toujours pas récupéré. Je crois que cela a assez duré."

Avant de boucler sa valise pour Copenhague, le dernier vainqueur de la Flèche wallonne nous avait accordé un entretien d’une heure pour préfacer, à cœur ouvert, son troisième Tour de France.

Dylan, le Tour revient ce vendredi sur la Super Planche des Belles Filles, là même où vous aviez levé les bras en 2019. Qu’a représenté ce succès dans votre carrière ?

"Il s’agit sans doute du succès qui m’a définitivement révélé au grand public. Je pense que je m’étais déjà construit une légitimité dans le milieu du vélo deux années plus tôt, lors d’une saison 2017 au cours de laquelle j’avais enchaîné une belle série de victoires (NdlR : deux étapes et succès final sur le Tour de Wallonie, une étape et classement général du Tour de Pologne, deux étapes et classement final de l’Arctic Race of Norway) mais lever les bras sur la Grande Boucle, cela a tout de même un tout autre écho. L’impact est réellement mondial !"

D’autant plus qu’il s’agissait d’un nouveau final extrêmement spectaculaire, avec ce dernier kilomètre sur un chemin empierré !

"Oui, je pourrai dire jusqu’à ma mort que je suis le tout premier coureur de l’histoire à m’être imposé en course en haut de la Super Planche des Belles Filles (rires) !"

Le sommet vosgien a marqué votre vie au-delà de sa seule dimension sportive puisque c’est à cet endroit que vous avez demandé votre compagne Lies en mariage trois mois plus tard…

"Oui, elle était présente sur le Tour le jour de mon succès avec mes parents et d’autres membres de la famille. Il fallait que je passe à l’action pour lui demander sa main et j’avais évidemment déjà réfléchi à la question au préalable. Je m’étais très vite dit qu’il serait important de choisir un endroit qui sorte de l’ordinaire. Nous aurions pu partir en vacances dans un endroit paradisiaque où j’aurais mis le genou à terre sur une plage de sable blanc, mais le choix de la Super Planche m’apparaissait plus symbolique et chargé d’une réelle dimension émotionnelle. C’était plus personnel."

Était-ce aussi une manière de souligner le soutien de Lies dans votre carrière ?

"Oui, absolument. La phrase est un cliché mais derrière chaque champion il y a toujours une femme forte. Et cela vaut aussi pour notre couple."

Les Vosges sont-elles demeurées une destination spéciale pour vous ? Un endroit où vous partez régulièrement en vacances ou où vous vous entraînez ?

"Non, pas vraiment. Ou plutôt devrais-je dire ‘plus’ vraiment. Car autrefois, lorsque j’évoluais dans les catégories de jeunes, nous prenions très souvent la destination de l’est de la France pour des stages d’entraînements sur un relief que nous ne retrouvons pas en Belgique. C’était surtout le cas dans les catégories débutants et juniors."

Revenir sur le lieu de votre exploit doit forcément vous gonfler d’une ambition particulière, non ?

"Oui, ce sera forcément une étape pas comme les autres. Mais je suis conscient qu’il ne sera pas facile de répéter une telle performance (rires)…"

Vous vous êtes imposé ce printemps sur la Flèche wallonne. Le Mur de Huy présente-t-il certaines similitudes par ses pourcentages extrêmes avec la montée vosgienne ?

"Non non, il s’agit de deux ascensions totalement différentes. L’une fait un bon kilomètre et l’autre sept bornes, ce qui fait que l’on ne parle forcément pas de la même chose même si la pente est par endroits comparable en effet. À Huy, il faut se laisser porter sur les premières rampes, veiller à être bien positionné à l’amorce du virage Criquielion. À la sortie du ‘S’, vous savez alors si vous avez les jambes pour aller chercher un résultat ou pas. Le Mur, c’est une sorte d’explosion en termes d’effort. Sur la Super Planche tout est, d’une certaine manière, un peu dilué par la longueur. Il ne faut pas se découvrir trop tôt car le dernier kilomètre est terrible. À Huy on a peur de piquer du nez dans les 100 derniers mètres, dans les Vosges, cette vérité vaut pour les… 1 000 derniers mètres."

Est-il plus difficile de placer une attaque quand on évolue sur un chemin en gravier comme dans le dernier kilomètre de la Super Planche ?

"Oui, car pour conserver une bonne motricité et ne pas patiner de la roue arrière, il faut le plus souvent rester assis sur la selle. Pour se dresser sur les pédales, il faut alors encore avoir une bonne réserve de puissance. En 2019, j’avais dû m’y reprendre à trois fois pour distancer Ciccone."

À vos yeux, est-il plus opportun d’anticiper cette montée finale en tentant d’intégrer un beau groupe d’échappés ou plutôt d’y défier, les yeux dans les yeux, des coureurs comme Pogacar ou Roglic ?

"Je ne sais pas trop… Ma victoire sur la Flèche wallonne m’a donné beaucoup de confiance. Mais c’est vrai que Roglic n’était pas au départ de cette classique et que Pogacar est encore plus fort que lors du printemps."

Dylan, vous n’êtes pas ce qu’on appelle un "serial winner", mais lorsque vous levez les bras, c’est souvent dans des endroits assez prestigieux : la Super Planche, le Mur de Huy, le Grand-Bornand…

"Oui, c’est vrai mais je n’ai pas vraiment d’explication à cela. Ce n’est pas vraiment comme si je choisissais (rires)… L’année dernière, j’avais l’étape du Ventoux qu’a remportée van Aert en tête depuis un moment mais je suis passé complètement à travers. J’étais malade en raison de la chaleur."

Avant le Grand Départ de Copenhague, vous comptiez une victoire d’étape sur chacune de vos deux participations au Tour : une sacrée moyenne !

"Je ne suis pas vraiment quelqu’un qui accorde une importance aux statistiques car elles ne garantissent jamais rien pour la suite. En 2019, j’avais disputé un bon Dauphiné et j’étais convaincu que, dans la foulée, il me serait possible de faire quelque chose de bien sur le Tour. Mais l’année dernière, j’avais pris le départ de Brest sans aucune attente ou presque. Je me disais qu’on verrait comment les choses se dérouleraient et que je tenterais de prendre ce qu’il y avait à prendre. Un déclic mental s’est opéré le jour de l’étape de Mûr-de-Bretagne. Lors de la première attaque de van der Poel, j’ai pu sauter dans sa roue assez facilement. Cela a enclenché une sorte d’interrupteur dans mon esprit (rires)…"

Philippe Gilbert parle souvent de l’horloge biologique qui régit la performance des athlètes et que certains sont systématiquement plus performants à certains moments de l’année qu’à d’autres. Croyez-vous à ce principe ?

"En partie, oui. En 2020, après la mise sur pause de la saison cycliste en raison de la pandémie, j’avais tenté d’être vraiment en bonne forme pour la reprise en août. Mais c’était tout le contraire, je n’étais vraiment pas bon. J’avais tellement l’habitude d’un schéma qui m’amenait à un premier pic de forme au printemps après avoir travaillé les bases dès l’hiver puis de me reposer pour ensuite revenir en condition à l’été que mes repères étaient devenus vacillants. Le corps a sans doute une sorte de mémoire."

Pensez-vous qu’un succès d’étape sur le Tour est plus prestigieux qu’une sixième place finale à Paris ? Est-ce cet élément qui a dirigé la manière dont vous abordez le Tour ?

"C’est tout à fait ça. On ne dit pas pour rien que seul le nom des vainqueurs reste… Un top 10 sur le Tour, cela vous offre évidemment du crédit, mais celui-ci ne dure jamais très longtemps."

David Bailey, votre ancien entraîneur, a pourtant confié autrefois qu’il était convaincu que vous étiez en mesure d’un jour briguer un podium sur un grand tour…

"Oui et Rik Verbrugghe également. Nous avions d’ailleurs évoqué le sujet à trois. Mais j’avoue que je demeure sceptique sur ce sujet. Je préfère de loin encore lever les bras sur une étape que de rallier Paris avec un accessit au général. Le goût de la victoire, cela reste un truc unique."

En quoi, précisément, la reconnaissance que vous avez tirée de votre succès sur la Flèche wallonne est-elle différente de celle de vos deux succès d’étape sur le Tour ?

"En Belgique, aux yeux du grand public, une classique jouit encore d’un écho supérieur à une victoire sur la Grande Boucle. Autrefois, lorsque je croisais des cyclotouristes à l’entraînement, un sur cinq tout au plus me reconnaissait. Désormais, c’est au moins quatre sur cinq !"

Entre ces qualités et celles qui vous ont porté tout au long d’un très joli printemps sur les classiques, votre profil fait de vous l’un des coureurs courtisé de ce mercato !

"Oui, c’est vrai. Les négociations avancent bien (NdlR : l’équipe Israël serait en pôle). Je pense qu’il est logique que je fasse un pas en avant sur le plan financier, un critère qui sera évidemment important, mais je veux aussi pouvoir continuer de courir à ma manière et disputer le programme de courses qui me plaît."

Pour conclure Dylan, que demanderez-vous à Lies cette fois si vous veniez à vous imposer à nouveau en haut de la Super Planche ce vendredi ? Un bébé ?

"(Rires) Je ne peux pas lui demander un truc à chaque fois. Un bébé ? Nous sommes encore jeunes, rien ne presse, il faut rester calme (rires)."