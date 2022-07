L'Edito: Wout Van Aert, ’animateur du Tour

Wout van Aert est le sauveur du Tour, son grand animateur en tout cas. Une bénédiction pour ses organisateurs et pour le public. Le début de course du Belge avait déjà été phénoménal avec ses trois deuxièmes places, son maillot jaune étincelant et cette envolée vers Calais, mardi.

Le lendemain, sur les pavés du Nord, van Aert avait connu une mauvaise journée, failli perdre son maillot, mais, surtout, c’est son dévouement à l’égard de Jonas Vingegaard qui avait réduit à une douzaine de secondes l’avantage de Pogacar à l’arrivée sur des rivaux qui, un moment, purent craindre de débourser une minute ou plus. Des adversaires qui devaient donc une fière chandelle aux relais appuyés du Campinois. Sans van Aert, le Tour aurait déjà été joué au 5e jour.

Par la grâce du Campinois, la course manqua à nouveau de basculer entre Binche et Longwy. Comme l’an passé vers le Creusot, mais cette fois en animateur principal et quasi unique, le coureur de Jumbo-Visma s’est lancé dans une attaque au long cours qui fit vaciller l’épreuve. Si l’ensemble du peloton ne s’était pas uni dans la poursuite, van Aert aurait mené à bien son entreprise et il aurait conquis un avantage conséquent qui lui aurait permis sans doute de passer les Alpes en jaune. L’ancien champion de Belgique n’a finalement pas réussi, malgré une attaque de 136 km conduite à 48,6 km/h de moyenne qui a fait arriver la course avec une demi-heure d’avance sur le meilleur horaire prévu. Ce n’était pas Merckx dans sa tentative vers Marseille, au surlendemain de la défaite subie à Orcières-Merlette en 1971, mais ça y ressemblait.

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, si le matin au départ à Binche où les deux hommes avaient été accueillis en véritable héros, le Roi Eddy ne tarissait pas d'éloges à l'égard de van Aert. "C'est un super champion", disait le quintuple vainqueur du Tour. "La manière avec laquelle il est allé chercher son succès d'étape était impressionnante. Et il n'a pas hésité non plus à travailler sur les pavés pour ses leaders." Le Bruxellois ne s'imaginait même pas alors tout ce qui allait suivre…