Tadej Pogacar après sa victoire : "Rien n’est fait, il reste énormément de montagne"

S’il est certainement le plus sympathique des garçons en dehors de la course, plus Tadej Pogacar se rapproche d’une ligne d’arrivée, plus il devient un prédateur. À l’arrivée de la 7e étape, au bout de l’interminable grimpée de la Super Planche des Belles Filles, le maillot jaune n’a fait qu’une bouchée de Jonas Vingegaard, lequel semblait bien parti pour marquer un (petit) coup psychologique mais qui en sera quitte finalement pour une nouvelle déception et quatre secondes de bonification supplémentaires concédées. Il faut dire que le double vainqueur de la Grande Boucle avait fait de cette étape, bien en amont du Grand Départ déjà, son principal objectif de la première partie de ce 109e Tour.

"C'était dans ma tête depuis très longtemps, avoua le coureur d'UAE après avoir conquis un 8e succès au Tour, son deuxième en 2022. C'était un très grand objectif de m'imposer aujourd'hui, que j'aie ou non le maillot jaune. Je voulais gagner cette étape."

Il y a deux ans, c’est sur ces mêmes pentes qu’il avait arraché le maillot jaune des épaules de Primoz Roglic pour remporter sa première victoire dans le Tour. Mais il avait d’autres motivations ce vendredi que de commémorer ce triomphe.

"Je savais qu'Urska, ma fiancée, et une partie de ma famille seraient là, disait encore Tadej Pogacar. Nous avons lancé une fondation destinée à trouver des fonds pour la recherche contre le cancer. C'est pour cela que je portais des chaussures spéciales pour faire parler de la campagne."

Fin avril, la mère de sa compagne avait été emportée par le cancer et on comprend que Pogacar tenait tout spécialement à lui rendre hommage en s’imposant et en faisant parler de sa fondation caritative. Pour y parvenir, le Slovène, dont l’équipe avait travaillé toute la journée, dut lui aussi s’employer sur l’attaque de Vingegaard.

"Ce fut très dur, avoua Tadej Pogacar. J'ai dû tout donner pour le rattraper car il est très fort et j'étais à la limite. Je suis content, l'équipe avait beaucoup travaillé et j'ai pensé à mes équipiers, je ne pouvais pas leur faire cela après tout ce boulot."

Le porteur du maillot jaune a aussi évoqué Jonas Vingegaard qu’il considère, et le classement évidemment le confirme, comme son premier rival.

"Jonas a vraiment attaqué très fort, c'est un vrai grimpeur, sans doute le meilleur au monde, a dit le maillot jaune. C'est aussi un excellent rouleur et il a une super équipe autour de lui. Il est mon principal concurrent."

Alors que la course doit seulement arriver dans les Alpes, le Slovène a pourtant fait travailler son équipe afin que l’échappée du jour ne prenne pas trop de champs.

"Je sais que c'est du boulot, je ne voulais pas abandonner le maillot, je le répète, je voulais cette étape, dit-il. Les sept premiers jours se sont bien déroulés pour moi, mais le Tour est loin d'être terminé. Vous avez vu aujourd'hui, combien il y avait encore d'hommes forts sur la fin. Il n'y avait qu'une seule montée et il reste énormément de montagne. Les écarts ne sont pas énormes, rien n'est fait mais je suis confiant et je ferai tout pour défendre le maillot jaune."

Le Slovène n’a même pas peur d’une alliance de ses adversaires.

"Cela peut arriver, mais à la fin, seules les jambes parlent, dit-il. C'est sûr, nous aurons encore des attaques, mais c'est la même chose si je suis face à un ou plusieurs adversaires : il faut toujours appuyer sur les pédales. "

Les Jumbo pas là pour pleurer

Vingegaard et Roglic veulent continuer à y croire.

Depuis le départ de la Grande Boucle voici huit jours à Copenhague, il n’y a pas une étape où les Jumbo-Visma ne font pas parler d’eux. Vous direz que c’est logique quand on vient avec une véritable armada et deux prestigieux objectifs à atteindre de concert : conquérir les maillots jaune et vert. Reste que le navire néerlandais est beaucoup plus acteur des débats que le bateau britannique des Ineos Grenadiers, autre prétendant aux prix dans deux semaines à Paris.

Ce vendredi, dans le décor poussiéreux de la Super Planche des Belles Filles, les hommes de Grischa Niermann ont encore fait la course. Plus par l’entremise de Wout van Aert, cette fois rentré dans les rangs où il protège sa tunique verte. Mais par les deux autres leaders : Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Si, depuis le début du Tour, on n’a pas toujours compris la stratégie de la formation batave, elle était, cette fois, limpide : tenter de gagner et de reprendre, au moins par le biais des bonifications, un peu de temps à Pogacar.

Ils ont essayé. Roglic d'abord. Vingegaard ensuite. Mais ils ont finalement cédé encore un peu de terrain. Aujourd'hui, le plus jeune des deux est deuxième du général et pointe à 0:35 de Pogacar. "Cette Super Planche des Belles Fiches a nécessité un effort brutal, dit-il. Je suis content d'avoir essayé et je n'ai pas pris de coup au moral. Je dirais plutôt que mes jambes sont bonnes. C'est très prometteur pour la suite de mon Tour. Je me sens, en effet, meilleur dans les longues ascensions."

Roglic, lui, est déjà à 2:45 (13e) de son compatriote. Il sait que la partie s'annonce plus que difficile mais tant qu'il restera un infime espoir, il y croira. Même si son état physique ne lui offre pas beaucoup de garanties. "J'ai surtout mal dans le bas du dos. Quand je pédale en danseuse, c'est comme si je sentais un coup de poignard. Mentalement, ce n'est pas facile pour moi mais je ne suis pas ici pour pleurer. Je continuerai à me battre, assène-t-il. La douleur m'empêche de me projeter autrement que de jour en jour."

Tant qu’il y a de l’espoir…