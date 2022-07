Tour de France: le profil de la 7e étape, qui lance les hostilités en montagne

7e étape - vendredi 8 juillet: Tomblaine – La Super Planche des Belles Filles (176,3 km)

Au terme d’une semaine de course, le Tour arrive dans la montagne. Dans les Vosges précisément avec d’emblée une arrivée en altitude à la Super Planche des Belles Filles. Avec ces premiers cols et passage au-dessus de 1.000 mètres d’altitude, même si ce n’est pas une véritable étape de montagne, il va falloir descendre la chaîne sur le petit plateau après huit jours passés sur les gros développements au Danemark, dans les Hauts de France et dans les Ardennes.

En dix ans, la montée de Haute Saône s’est fait connaître de tous les fans de cyclisme. Les victoires de Froome, Nibali, Aru, Teuns et, surtout, l’invraisemblable renversement de situation dans le chrono final du Tour 2020 ont marqué les mémoires.

La montée chère à Thibaut Pinot, l’enfant du pays (il vit à 25 km de l’arrivée), précédée du col de Chevestraye (10,7 km à 2,7 %), non répertorié au classement de la montagne mais qui figurait déjà dans le chrono de 2020, sera l’occasion d’une première explication en montagne pour tous les favoris.

Une fois encore, le classement devrait subir des modifications avec cette montée irrégulière et abrupte, qui présente des passages à 13 % et même à 20 et 24 % dans les derniers hectomètres où la route a été prolongée par un chemin empierré de plus d’un kilomètre, faisant passer l’altitude de l’arrivée de 1.035 à 1.140 mètres !

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h05, départ réel à 13h15 après un défilé de 3,1 km.

Arrivée prévue entre 17h15 et 17h45.

Les difficultés du jour :

Km 107,7 s Col de Grosse Pierre (3,1 km à 6,4 %) – 3e catégorie. Km 136,1 s Col des Croix (3,2 km à 6,3 %) – 3e catégorie. Km 176,3 s La Super Planche des Belles Filles (7 km à 8,7 %, 24 % max, 1.140 m) – 1re catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 101,2 – Gérardmer.

Dernier kilomètre : en montée, à 9,5 % de moyenne (24 % maximum !), précédé de six autres kilomètres d'ascension. Dernière ligne droite de 100 mètres.

Passé au Tour : C'est la troisième fois, après 2012 et 2014, que Tomblaine, aux portes de Nancy, voit une étape du Tour partir de ses murs. La ligne de départ sera tracée au pied du stade Marcel Picot, qui abrite le club de foot AS Nancy-Lorraine, où un certain Michel Platini a fait ses débuts au plus haut niveau. Dernier de Ligue 2 cette année, le club évoluera en National la saison prochaine. Devenu en une décennie à peine un "lieu culte" de la Grande Boucle, la station de loisirs (été et hiver), rattachée à la commune de Plancher-les-Mines, accueille la course au maillot jaune pour la sixième fois, depuis la première en 2012, mais c'est la seconde fois que l'arrivée est tracée à la Super Planche des Belles Filles où Dylan Teuns s'est imposé il y a trois ans.