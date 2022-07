Aigle, berceau cycliste de Froome et Girmay

Posée au bord de l’autoroute E27 qui semble servir de frontière entre les cantons de Vaud et du Valais, l’impressionnante structure d’aluminium et d’acier a les allures d’un vaisseau spatial atterri par erreur dans une campagne suisse où les vaches ont fini par s’accoutumer à sa présence. Il faut dire que le Centre mondial du cyclisme UCI fait partie du paysage de la petite ville d’Aigle (10 500 habitants) depuis déjà 20 ans maintenant. Un bâtiment qui intègre les bureaux de la fédération internationale de cyclisme mais abrite surtout un fantastique incubateur de champions.

C’est en effet au sein de ce site s’étendant sur près de 30 622 mètres carrés que l’UCI accueille chaque année des athlètes venus des quatre coins du monde pour mieux les encadrer et les accompagner dans le développement de leur talent.

"Deux cent douze pays sont actuellement membres de la fédération internationale de cyclisme et répartis en quatre catégories déterminant le degré de développement de notre discipline en leur sein, nous détaille Jacques Landry, le chef de la formation et du développement de ce que l'on appelle ici le CMC (Centre mondial du cyclisme). Quatre-vingts pourcents des cyclistes que nous accueillons dans notre structure émanent de nations des zones 3 et 4, c'est-à-dire celles en développement."

©UCI





Trente athlètes originaires de 22 pays

Cette année, 30 athlètes issus de 22 pays différents (Brésil, Trinidad-et-Tobago, Guatemala, Thaïlande…) ont ainsi pris leurs quartiers à Aigle autour des quatre programmes de développement portés actuellement.

"Ils touchent au Moutain Bike, à la piste (NdlR : avec un accent mis sur le sprint), au BMX et à la route, continue Landry. Chaque discipline fonctionne de manière indépendante avec un coach qui lui est entièrement dédié et bénéficie d'infrastructures répondant à ses besoins. Le CMC abrite une piste couverte de 200 mètres sur laquelle Matthias Brandle a réalisé le record de l'heure en 2014, un tracé BMX, des rampes de freestyle mais aussi une salle de fitness avec du matériel de pointe ou encore un atelier dans lequel œuvrent quatre mécaniciens."

Installé sur le banc de l’une des presses de la salle de musculation, l’épaule en écharpe, Nicholas Paul en compagnie de ses partenaires du groupe piste sont sur le point de conclure d’une des deux séances de musculation au programme de la semaine concoctée par le coach écossais Craig McLean (champion du monde de vitesse par équipes en 2002).

©UCI

"Je me suis fracturé la clavicule lors de la première manche de la Coupe des nations à Glasgow, souffle le Trinidéen (23 ans) qui a décroché la médaille d'argent sur le kilomètre lors des derniers championnats du monde de Roubaix. Mais je suis super bien pris en charge dans ma réhabilitation puisque le CMC travaille, pour le suivi médical et psychologique, avec la société Motion Lab de Lausanne. Comme pour tout le reste, nous sommes dans un petit cocon ici à Aigle. Dans mon pays, je n'aurais jamais pu me développer de la même manière, c'est absolument certain. Ici, je dispose d'un suivi diététique et mange chaque jour dans un restaurant où les menus sont calibrés en fonction de nos besoins, je m'appuie sur les conseils d'un entraîneur entièrement dédié à l'épanouissement des cinq cyclistes qu'il a sous ses ordres et je loge avec les autres pensionnaires du Centre dans un bâtiment situé juste à côté de la gare d'Aigle où nous parlons vélo du matin au soir : que demander de plus ! On vit comme une famille, je me sens comme à la maison. Et c'est surtout le contexte absolument parfait pour tenter de réaliser mon grand rêve : devenir champion olympique à Paris en 2024 !"

Un coût mensuel de près de 10 000€ par cycliste

Un encadrement cinq étoiles, donc, dont le coût mensuel par athlète se chiffre entre 9 et 11 000 euros et pour lequel les places sont chaque année extrêmement chères.

©UCI

"Les réussites de Chris Froome (NdlR : stagiaire en 2007) et Biniam Girmay (2018 et 2019) ont donné un gros coup de projecteur sur le Centre mondial du cyclisme UCI mais nous n'avons pas dû attendre l'émergence au plus haut niveau de ses deux anciens pensionnaires pour voir les candidatures s'amonceler, confesse Landry. Chaque jour, je reçois plusieurs mails et CV de cyclistes désireux de nous rejoindre. Le plus difficile est donc de choisir. Pour tenter d'objectiver au mieux le recrutement, nous avons mis sur pied un processus visant à détecter les talents avec le plus de potentiel dans les différentes disciplines. Nous commençons à analyser les performances à partir des juniors car avant cela, la croissance a un impact encore trop important sur certains résultats. Nos scouts sont présents sur beaucoup de championnats nationaux et continentaux et réalisent de très nombreux repérages. Les outils modernes comme les wattbikes (NdlR : sorte de vélo d'appartement équipé d'un capteur de puissance) facilitent également considérablement ce travail puisque les cinq centres satellites du CMC basés sur quatre continents (Portugal, Japon, Corée, Afrique du Sud et Inde) en sont équipés et que les données de ces tests constituent un indicateur extrêmement fiable. Ces antennes constituent un complément idéal à notre siège d'Aigle. Certains anciens stagiaires s'y installent parfois après leur passage en Suisse pour continuer de bénéficier d'un encadrement de qualité mais nous tentons surtout que le bagage qu'ont acquis nos pensionnaires profite ensuite à une nouvelle génération, que ce soit dans ces satellites ou au sein même de leur fédération."

Et comme ce cercle vertueux tourne aussi rond que notre planète…