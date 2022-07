Pogacar est bien le "petit Cannibale"

À deux semaines de l’arrivée aux Champs-Élysées, tandis que Tadej Pogacar semble se balader, comme en attestent son deuxième succès d’étape consécutif sur ce Tour et un maillot jaune consolidé, il nous faut désormais chercher le moindre élément qui puisse encore entretenir l’espoir d’un certain suspense.

D’abord, il y a les tests Covid que tous les coureurs vont subir lundi, lors de la deuxième journée de repos, à Morzine. Dans cette perspective, on peut se demander si cela vaut la peine de prendre toutes les précautions possibles durant 23 h 55 par jour, pour ensuite voir le maillot jaune taper dans la main de dizaines de spectateurs en redescendant de la ligne d’arrivée vers le podium dressé un kilomètre plus bas, puis embrasser sa fiancée Urska Zigart (qu’il n’avait plus vue depuis trois semaines) sur le masque qui précisément lui sert de bouclier contre le virus (mais donc de réceptacle éventuel).

Perdre le Tour de cette manière serait évidemment plus qu’idiot. On l’a dit aussi, on le répète depuis sa première victoire : on ne sait pas non plus exactement comment le Slovène passerait une édition caniculaire du Tour. Pogacar n’en a jamais fait mystère : il n’aime pas les grosses chaleurs. Or, elles arrivent sur la France et la traversée des Alpes à venir s’annonce particulièrement chaude.

On s’en souviendra : l’an passé, c’est au Ventoux, dans la chaleur, qu’il avait subi son seul coup de mou du Tour 2021 lorsque Jonas Vingegaard l’avait, un moment, mis en difficulté. Justement, c’est surtout les capacités du Danois à menacer le maillot jaune qu’il faut retenir et souhaiter que le dauphin 2021 n’hésite pas à se lancer à nouveau à l’offensive. Homme contre homme, Tadej Pogacar est supérieur à tout le monde, cela ne fait guère de doute.

Il n’y a donc qu’en l’attaquant collectivement ou de manière répétitive qu’éventuellement, le n°1 mondial finira par céder. En attendant, ce samedi, dans les rues de Lausanne, le maillot jaune pourrait à nouveau se mêler à la lutte pour la victoire d’étape. On ne le surnomme pas le "petit Cannibale" pour rien.