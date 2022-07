Tadej Pogacar déçu mais relativise: "Une troisième place, cela reste un bon résultat"

Le Slovène a également pris 4 secondes de bonification, comptant désormais 39 secondes d'avance au général sur le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). "Je suis un peu déçu mais une troisième place, cela reste un bon résultat", a déclaré le Slovène aux organisateurs après l'arrivée. "C'était une longue journée avec la chaleur et quelques passages difficiles. J'ai un peu hésité dans le sprint et, au final, je ne termine pas loin contre des sprinteurs comme Matthews et Van Aert."

Grâce à sa troisième place, 'Pogi' a empoché quatre secondes de bonification et compte désormais 39 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard au général. "L'objectif n'était pas de gagner le maillot jaune aujourd'hui. Nous voulions passer une étape un peu plus tranquille, sans devoir rouler. Et à la fin, nous avons eu une chance d'essayer de gagner."

En début d'étape, le Slovène a aussi évité le pire en étant emporté dans une chute, sans gravité. "J'ai touché le sol mais pas violemment. Je crois que c'est une des chutes les plus légères de ma carrière. J'ai pu revenir dans le peloton sans difficulté", a conclu Pogacar.