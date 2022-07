Wout van Aert salue le gros travail de son équipe après sa victoire: "Je vais devoir penser à faire un cadeau deux fois plus important à Nathan"

Même s’il a été coincé et obligé de contenir son effort un moment alors que le sprint avait déjà été lancé, Wout van Aert est parvenu à remonter tous ses rivaux de manière irrésistible. A quelques dizaines de mètres de la ligne d’arrivée, il a débordé le pauvre Michael Matthews, encore une fois deuxième, car l’Australien est aussi un collectionneur de places d’honneur.

Van Aert a remporté ainsi une deuxième victoire d’étape sur ce Tour, sa huitième depuis ses débuts en 2019. Seuls neuf coureurs belges ont fait mieux que lui et au rythme où le Campinois s’impose, il va encore grimper dans la hiérarchie dans un futur plus ou moins éloigné, notamment quand on voit l’aisance avec laquelle il a enlevé ce nouveau succès.

"Ce n'est jamais facile de gagner une course et encore moins une étape du Tour de France, ça semble peut-être facile, mais ce n'est pas le cas", disait-il. "Dans la montée, dans les parties les plus pentues, j'étais à la limite dans les roues avec autour de moi uniquement des hommes du classement général, Pogacar ou Jonas (Vingegaard). J'ai dû me battre car je ne suis pas un grand grimpeur. Heureusement, la côte n'était pas excessivement longue. J'étais concentré pour arriver dans cette position aux trois cents mètres car je savais qu'il y avait un replat."

A posteriori, le Belge a-t-il encore plus de regrets de ne pas avoir usé de la même tactique dans l’étape de Longwy dont la finale était moins dure encore que celle de Lausanne.

"Bien sûr, j'aurais pu faire quelque chose de différent dans l'étape de Longwy et aujourd'hui, on a changé de tactique (il rit)", continuait Wout van Aert. "Mais quand on voit l'énergie qu'il a fallu ce samedi à l'équipe, surtout à Nathan Van Hooydonck, quand on sait qu'on a eu la chance que BikeExchange nous a aidés, je sais que dans l'étape vers Longwy, avec le vent dans le dos, avec des routes larges, ç'aurait été encore plus dur et même impossible de contrôler la course et de reprendre un grand groupe d'échappés. Je ne regrette pas ce que j'ai fait ce jour-là et ça ne sert à rien de revenir sans cesse là-dessus. Je suis surtout et seulement heureux d'avoir gagné aujourd'hui."

Désormais, avec ce deuxième succès, Wout van Aert possède 115 points d’avantage au classement du maillot vert où il a fait le ménage.

"Avec celle de Longwy, cette étape offrait une bonne opportunité mais de prendre des points, c'est pourquoi, on a décidé de travaillé", disait encore le coureur de Jumbo-Visma. "Mes équipiers ont tout fait pour empêcher l'échappée d'aller au bout, surtout Nathan qui était seul à rouler. Je suis très content et fier d'avoir fini le travail de l'équipe. Ce soir, je le remercierai, je lui offrirai aussi une coupe de champagne quand nous serons tous ensemble. Mais j'ai déjà en tête d'offrir un cadeau plus important à mes équipiers (NdlR : après le Tour, s'il gagne le maillot vert) et sans doute, vais-je devoir faire un double cadeau à Nathan, avec tout ce qu'il fait pour moi. Quand le gars de BikeExchange qui roulait s'écartait fatigué, c'est un autre qui prenait son relais, puis encore un autre. Nathan, lui, était le seul à rouler. Il confirme à 100 % sa sélection. Aujourd'hui, il a été très impressionnant."