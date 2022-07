ASO se défend face aux critiques: "On ne peut pas empêcher le public de venir sur le bord de la route"

Thierry Gouvenou, le directeur de course du Tour, explique pourquoi ASO ne peut prendre de nouvelles mesures. "Lors des deux dernières éditions, nous étions en confinement, cette fois, on ne peut rien faire. En France, il n'y a plus d'interdiction ou d'obligation de port du masque", dit-il. "C'est ingérable, on n'est pas capable de fermer les cols, d'obliger les gens à porter un masque en bord de route, où on ne peut pas empêcher le public de venir. On a imposé des règles spécifiques dans toutes les zones proches des coureurs. On a eu de la chance, si je peux dire, d'avoir une alerte forte au Tour de Suisse. On a mis en place des mesures fortes avec le port du masque et la distanciation vis-à-vis des coureurs en zone mixte, au podium, aux parkings. La seule chose qu'on puisse encore faire, c'est de fermer le paddock des équipes, notamment aux médias."