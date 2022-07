La chronique de Jean-Marc Gheraille: Pogacar-Merckx, il n’y a qu’un seul Eddy

Les journalistes, sportifs ou non d'ailleurs, aiment les comparaisons. Depuis sa retraite en 1978, nous en avons vu défiler des nouveaux Merckx. Des Belges mais aussi des étrangers. Comme s'il fallait impérativement dénicher un successeur à celui qui a battu tous les records, fait exploser tous les superlatifs, a survolé son sport avec un panache inouï et revendique toujours haut et fort sa belgitude. Pour preuve, alors qu'il pourrait couler des jours heureux en Italie (où il est toujours adulé) ou à Monaco, Eddy Merckx continue de vivre sous le " soleil " de Meise.



Même s'il n'a jamais vraiment aimé ce surnom dont on l'a affublé lors de sa première victoire au Tour en 1969, Eddy est et reste le seul Cannibale. Certes, d'autres coureurs ont présenté ce même appétit de victoires mais Eddy, c'était tout le temps, par tous les temps et partout. 525 victoires soit une hallucinante moyenne d'une course disputée sur trois.



Difficile de propulser le petit prodige slovène Tadej Pogacar dans la galaxie Merckx même s'il développe certains liens de parenté. Primo. Il n'a pas que le Tour de France en tête. Cela reste l'épreuve médiatiquement phare de la saison cycliste mais il aime les classiques et vient s'y frotter même quand elles semblent ne pas correspondre à ses caractéristiques. Déjà victorieux de Liège-Bastogne-Liège, il a été à deux doigts de rafler le Tour des Flandres pour sa première participation. Il ne nous étonnerait pas qu'il tente de dompter Paris-Roubaix à l'avenir.



Secundo. Même s'il affiche toujours sa bouille de jeune premier et un sourire à faire fondre les midinettes, c'est un carnassier. Un boulimique du succès. On retrouve là la voracité d'un Eddy Merckx qui ne laissait que les miettes à ses adversaires.



La comparaison, pour autant qu'elle ait un sens, s'arrête la. Même si le leader d'UAE remporte six, sept ou huit Tours de France, il ne réalisera sans doute jamais des années en or massif comme Eddy a pu en faire avec des doublés Giro-Tour de France ou Giro-Vuelta sans parler de Milan-Sanremo, Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège en 1969, Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Flèche wallonne en 1970 et nous pourrions continuer la liste complètement dingue accumulée par le seul et l'unique Cannibale. Ce n'est pas un hasard si les coureurs, de génération en génération (Pogacar pourrait être son… petit-fils) affichent une admiration sans borne pour le plus grand palmarès de tous les temps. Tutoyer le soleil permet aussi de briller. Surtout quand on porte le maillot jaune.