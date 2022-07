La renaissance de Bob Jungels: "C'est incroyable"

"C’est un incroyable moment de bonheur. On en avait besoin pour remotiver toute l’équipe. On a pleuré mais c’étaient des larmes de joie."

Vincent Lavenu a vécu des émotions difficiles ces derniers temps avec l’abandon de Geoffrey Bouchard, touché par le Covid, et la situation délicate de Ben O’Connor, quatrième l’an dernier, et en grandes difficultés depuis le début du Tour.

Ce dimanche, Bob Jungels a redonné le sourire au manager d'AG2R-Citroën. Le Luxembourgeois, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 2018, est parti en solitaire à 62 bornes de l'arrivée. "Quand j'ai attaqué, nous étions à 21 dans le groupe. Donc, j'espérais que quelques coureurs s'en iraient avec moi. Mais je les ai tous lâchés dans la descente. Alors, j'ai continué."

Et il a résisté au retour de Thibaut Pinot, revenu à un moment donné à vingt secondes. "Ça m'a rappelé ce que j'avais vécu avec Jelle Vanendert lors de ma victoire sur la Doyenne." Cette année-là, notre compatriote s'était approché à quinze secondes de Jungels, avant de craquer. Cette année-là, le Luxembourgeois n'avait pas encore entamé sa traversée du désert. Mi-juin 2021, il a, en effet, été opéré des deux membres inférieurs pour traiter une endofibrose iliaque externe. "J'ai mis longtemps, presque un an, à me remettre de cette intervention chirurgicale", dit-il aujourd'hui. Ce n'est que depuis le Tour de Suisse qu'il sent qu'il est de retour. "C'est l'une de mes plus belles journées de vélo de ces dix dernières années." Une journée qu'il faillit ne jamais connaître. "J'aurais pu manquer le départ de Copenhague parce que j'avais été contrôlé positif mais, heureusement, asymptomatique."

Pogacar grappille encore

Tadej Pogacar pète, lui aussi, la forme. Ce dimanche, il a encore essayé de gratter quelques secondes. Avec Jonas Vingegaard collé à ses basques, le Slovène a grappillé trois secondes sur tous les autres favoris. Il n’y a pas de petit profit.