L'analyse de Johan Museeuw: "La classe, cela ne se perd pas…"

1. Le réveil de Bob Jungels.

Les succès de Bob Jungels sur des épreuves aussi différentes que Liège-Bastogne-Liège et Kuurne-Bruxelles-Kuurne attestent à suffisance de sa qualité. Et la classe, c’est quelque chose qui ne se perd pas. Le Luxembourgeois a vécu une saison 2021 difficile lors de son arrivée dans sa nouvelle équipe AG2R-Citroën en raison de problèmes au niveau de l’artère iliaque. Pour un coureur, il est toujours extrêmement frustrant de vivre l’entame d’une nouvelle aventure de cette manière, mais la formation française a toujours conservé sa confiance en Jungels et la victoire d’étape à Châtel en est une belle récompense. Le Tour de France, pour l’équipe de Vincent Lavenu, c’est LE moment de la saison. Après les déboires de leur leader pour le classement général O’Connor et le cas de Covid de Bocuhard, cela va faire le plus grand bien au moral des troupes.

2.Une première journée de repos aux allures de journée de la peur.

Déjà trois coureurs ont été contraints de quitter le Tour ce week-end en raison d’un test positif au coronavirus, mais je crains qu’ils ne soient bien plus nombreux ce dimanche lors de la vague de tests qui va être organisée par l’UCI. Cette première journée de repos va avoir des allures de journée de tous les dangers que l’on sent considérablement gagnée par un stress nuisible. Aujourd’hui, la peur du Covid est devenue plus importante que la peur de la chute ou du jour sans… Ce serait vraiment dommage que cette édition 2022 se joue sur l’exclusion d’un grand leader par exemple. Je croise les doigts pour que l’on ne vive pas le même scénario que lors du Tour de Suisse, où près de 60 coureurs avaient été contraints de quitter la course. Mais cela me semble utopique d’envisager que tout le monde puisse repartir mardi matin…

3.Van Aert est un rêve pour le cyclisme.

Wout van Aert a encore livré un week-end cinq étoiles en s’imposant samedi à Lausanne avant de faire les points dimanche en intégrant l’échappée fleuve qui s’était dessinée en début de course. J’ai de plus en plus le sentiment que le Belge est pratiquement le coureur le plus fort du peloton de cette Grande Boucle. Son profil est très différent de celui de Tadej Pogacar et leurs priorités ne sont pas les mêmes, mais il enchaîne les numéros les uns après les autres. Le coureur de chez Jumbo-Visma aime sortir les muscles et livrer des démonstrations de sa force. S’il avait une équipe entièrement dédiée à ses ambitions, je pense qu’il serait capable de briguer six ou sept étapes. Mais son employeur a décidé de jouer sur deux tableaux et s’en tient, logiquement, à ce choix de départ.