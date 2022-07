Le bourgmestre d’Aigle accueille le Tour: "On doit mériter notre titre de capitale mondiale du cyclisme"

A chacune des entrées de la petite ville d'Aigle (10,000 habitants), le panneau est ostensiblement positionné : "Bienvenue à Aigle, capitale mondiale du cyclisme". Un titre quelque peu pompeux, lié à la présence du Centre Mondial du Cyclisme et du siège de l'UCI, que la cité du canton de Vaud méritera bien ce dimanche en lançant la 9e étape du Tour de France mais auquel Grégory Devaud veut donner un autre écho.



A 38 ans, cet ancien espoir du cyclisme suisse est aujourd'hui le bourgmestre de la ville, le syndic comme on dit en Suisse, et a un petit vélo dans la tête depuis tout petit. "On allait voir le Tour chaque année en famille, mais mon envie de faire du cyclisme en compétition est vraiment née en 1996. Cette année-là, c'est le Suisse Pascal Richard qui avait été champion olympique, un enfant du pays. Le genre de moments qui crée forcément des vocations... Comme beaucoup de gamins dans la région, j'ai débuté par le cyclo-cross."

Une discipline dans laquelle Grégory Devaud montre de réelles aptitudes qui l’amènent même en équipe nationale pour le compte de laquelle il disputera deux Championnats du Monde dans la catégorie juniors. "A Tabor en 2001 et à Zolder en 2002 (10e), continue le Vaudois. Je suis de la génération de Kevin Pauwels et Sven Vanthourenhout. J’ai également fait de la piste avec un certain succès après qu’un test sur le kilomètre, une institution en suisse, m’a orienté vers cette discipline."

Un joli début de carrière auquel un accident de travail met un brutal coup d’arrêt. "Trois de mes doigts on été pris dans une moissonneuse-batteuse. Je suis remonté sur mon vélo en 2005 mais j’ai ensuite raté la qualification pour le Mondial pour un point. La perspective des JO de Pékin s’était donc envolée. Et comme quand on est pistard on vit principalement pour les Jeux Olympiques..."

Passé en politique en 2007, comme député au parlement cantonal, Devaud connaît une trajectoire aussi rapide que sa pointe de vitesse et devient donc ensuite le syndic d’Aigle. "J’ai clairement une sensibilité pour le vélo, vous l’aurez compris, mais le double passage du tour dans notre ville ce dimanche (NdlR : le peloton y repassera après une centaine de kilomètres après s’en être élancé) n’est pas un caprice personnel. Cela va donner un coup de projecteur à toute la région et à Aigle. Nous voulons mériter notre titre de capitale mondiale du cyclisme en accueillant des événements de cette envergure mais aussi en dynamisant une politique visant à faire du canton une destination pour le tourisme cycliste. Notre terrain de jeu est fantastique et la Grande Boucle va le mettre en lumière. Pour des cyclistes amateurs belges par exemple, Aigle a tout de la destination de rêve en été."

Un accord avec l’UCI pour le retour du Mondial

Une vision à laquelle devait également participer les Championnats du Monde initialement programmés à Aigle et Martigny en 2020 mais finalement déplacés à Imola en raison de la pandémie. "Des mois de travail sont tombés à l’eau 37 jours avant l’événement, continue Devaud. Mais nous avons pu limiter la casse sur le plan initié puisque seuls 10 % du budget provisionné a dû être dépensé. Tous les plans et programmes sont bien rangés dans les cartons car nous espérons pouvoir les ressortir dans quelques années." Au siège de l’UCI, installé à… Aigle, il se dit qu’un accord est même signé pour la venue du rendez-vous arc-en-ciel. Pour de bon cette fois !