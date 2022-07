On a reconnu une partie de la 9e étape Aigle-Châtel (VIDEO)

Le superbe panorama qu'offre les abords du château d'Aigle sur les Alpes environnantes sonnent comme un irrésistible appel de la montagne. Début mai, l'ancien coureur pro suisse Danilo Wyss et ex-équipier de Philippe Gilbert et Greg Van Avermaet au sein de la formation BMC nous a emmené reconnaître une partie de la neuvième étape à laquelle s'attaquera le peloton du Tour de France ce dimanche.



"On va voir les choses en grand et s'attaquer au Col de la Croix qui constituera le toit de cette journée de course avec 1778 mètres", nous glisse dans un sourire l'ancien champion de Suisse. En selle pour cette ascension de 8,1 kilomètres à 7,6 % de déclivité moyenne.