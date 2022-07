Journée de repos rime avec test Covid sur le Tour de France: le peloton retient son souffle

Depuis la mi-juin et le Tour de Suisse que plus de soixante coureurs avaient abandonné en raison du Covid, le virus fait de nouveau peur au sein du peloton. Après neuf jours de course, il a déjà fait des victimes. Quick-Step Alpha Vinyl a été la première à trinquer avec les tests positifs, en tout début d’épreuve, du directeur sportif Tom Steels et de l’attaché de presse de l’équipe. Un peu plus tard, le docteur Toon Cruyt et le chauffeur Jean-Marie Wampers avaient connu le même sort. Et fin de semaine dernière, la formation belge a fait savoir que deux autres dirigeants, Wilfried Peeters et Klaas Lodewyck, étaient à leur tour touchés par le virus.

Ce week-end, comme tout le monde le redoutait, il a fait ses premières victimes parmi les coureurs. Pour cette raison, Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) et Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates) n’ont pas pris le départ de la 8e étape, samedi. Et dimanche, Guillaume Martin (Cofidis) a quitté le peloton, à son tour, avant la 9e étape.

Tous ces cas positifs émanent de tests internes que certaines équipes (pas toutes) effectuent tous les deux, trois jours. Le protocole imposé par l’Union cycliste internationale (UCI) prévoit des tests antigéniques uniquement lors des jours de repos. Selon ce protocole, un coureur positif peut continuer la course à condition d’être asymptomatique et d’avoir l’accord de la commission d’experts de l’UCI.

Reste que, au moment où tout le monde se fera tester ce lundi, la crainte est très présente au sein du peloton. Un attaché de presse nous explique qu'au sein de son équipe, une véritable psychose s'est installée et que les coureurs mettent le masque tout le temps. "Ils ne comprennent pas qu'on n'impose pas le port du masque au public présent dans les zones de départ et d'arrivée", nous dit-il sous le couvert de l'anonymat.

Les premiers cas positifs parmi les coureurs ont encore accentué les crispations. Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ, a, ainsi, demandé à ce que la zone des cars redevienne une bulle, ce qui fut le cas les deux dernières années. Chez AG2R-Citroën, on digère difficilement le cas positif de Geoffrey Bouchard. "Comme tous les coureurs, il portait le masque quand il n'était pas en zone course, ce qui ne l'a pas empêché d'attraper le Covid avec des symptômes", a regretté son directeur sportif, Julien Jurdie, dans les colonnes de L'Équipe. Les principaux intéressés essayent de rester calmes comme ils le peuvent. "On met les masques et on essaie de sensibiliser les gens, mais on ne peut pas les obliger à en porter", résume, fataliste, Anthony Turgis (TotalÉnergies).

Evenepoel fait hôtel à part

Il n'y a, évidemment, pas que sur la Grande Boucle que le Covid fait peur. Remco Evenepoel, actuellement en stage à Livigno avec plusieurs équipiers, loge dans un autre hôtel que ces derniers. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège veut limiter au maximum les risques de perturber sa préparation pour le Tour d'Espagne, qu'il est censé débuter le 19 août à Utrecht. "On n'en a pas fini avec le Covid", conclut un attaché de presse.