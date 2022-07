Jumbo au top grâce à Van Aert, Astana au fond de la classe: combien les équipes ont-elles gagné dans la 1re semaine du Tour ?

Neuf étapes, plus de 1 500 kilomètres déjà effectués et quatre pays visités (Danemark, France, Belgique et Suisse) : la première semaine du Tour de France s'est achevée ce dimanche à Châtel, lieu d'arrivée de la 9e étape. Ce lundi, les coureurs pourront profiter d'une journée de repos bien méritée.

Une journée de repos lors de laquelle, c'est la tradition, l'organisateur du Tour de France (ASO) publie la liste des montants remportés par chaque équipe depuis le début de la Grande Boucle. Sans grande surprise, c'est Jumbo-Visma, emmené par un Wout van Aert dans la forme de sa vie qui a gagné le plus d'argent depuis le début de cette édition (82 140 €), soit plus du double que ce qu'a remporté son dauphin UAE Team Emirates (37 210 €).

Grâce à ses deux victoires d'étape au Danemark et le maillot jaune de Lampaert, l'équipe Quick Step complète le podium (30 520 €). Pour les autres équipes belges, Alpecin-Deceuninck (7e - 15 830 €) et Intermarché-Wanty-Gobert (9e - 14 020 €) sont présentes dans le top 10 tandis que Lotto Soudal (19e - 4 290 €) est dans le bas du classement.

Tout en bas de la liste, on retrouve l'équipe Astana. Invisible depuis le départ de la Grande Boucle, l'équipe kazakhe n'a gagné que... 60 € en une semaine.

La liste complète :