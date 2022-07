La 10e étape du Tour de France vue par Cédric Vasseur: une montée roulante mais irrégulière

Au lendemain de la journée de repos, certains coureurs éprouvent parfois des difficultés à se remettre dans le rythme et trouver le bon coup de pédale dans les premiers kilomètres.

Il conviendra pourtant d’entrer directement dans son sujet car cette 10e étape propose un format plutôt court, avec seulement 148 kilomètres au menu et l’ascension de la première difficulté du jour après une quinzaine de kilomètres à peine. Au vu de cette distance réduite, je crois que les équipes des grands leaders pour le classement général vont plutôt être enclines à contrôler les événements et je ne vois pas vraiment une échappée se jouer la victoire d’étape comme cela avait été le cas dimanche à Châtel. Je miserais plutôt sur une explication entre les favoris sur la montée finale vers l’altiport de Megève.

Cette ascension est assez particulière du fait de sa longueur, puisqu’elle s’étale tout de même sur un peu plus de 21 kilomètres. Son pourcentage moyen (4 %) n’a rien de véritablement effrayant mais la pente est assez irrégulière avec des kilomètres à 7 % et d’autres, plus roulants, n’excédant pas les 2,5 %. C’est donc globalement plutôt roulant mais les dernières rampes (7 %) permettent toutefois d’opérer une différence.