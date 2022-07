L'édito du Tour de France: dire que le plus dur est à venir

Dans le nombre de ses étapes (neuf sur vingt et une) et dans son kilométrage (1 498 sur 3 348), le Tour de France 2022 arrive bientôt à sa moitié et pourtant, en difficulté pure, les concurrents de cette 109e édition sont encore loin du compte. Ce dimanche, la première heure de course fut menée à près de 47 kilomètres de moyenne, malgré le fort vent qui soufflait de face. Dès le départ, de nombreux coureurs commencèrent à montrer des signes de souffrance. Car les organismes sont affectés après une première semaine très compliquée, menée à toute vitesse (44 km 413 de moyenne depuis le départ pour Pogacar) et il faut s’attendre à ce que de nombreuses défaillances surviennent dans la deuxième partie du Tour. Car le plus dur reste à faire, surtout en haute montagne.

Ce dimanche, deux autres montées de première catégorie sont venues s’ajouter à la Planche des Belles Filles, mais il reste encore à gravir six cols de 2e catégorie, sept de première et, surtout, sept ascensions classées en Hors catégorie dont quatre constitueront autant d’arrivées au sommet. Au Granon mardi, à l’Alpe d’Huez mercredi, puis, en dernière semaine, à Peyragudes, le mercredi 20, et à Hautacam, le lendemain. Entre les Alpes et les Pyrénées, plusieurs étapes que l’on qualifie pudiquement de transition n’en sont jamais et ce devrait être encore moins le cas cette année alors que l’on attend la canicule. S’il fera encore "respirable" dans les Alpes (27° attendus au Granon, 28° à l’Alpe d’Huez), la chaleur va plonger ensuite la course au maillot jaune dans une cocotte-minute avec 34° à Mende samedi et 38° à Carcassonne le lendemain. De quoi donner des sueurs froides à Tadej Pogacar, qui déteste les coups de chaud. En attendant, le maillot jaune grignote. Quatre secondes samedi, plus trois ce dimanche font sept de perdues pour ses rivaux, sauf Vingegaard qui a tenu sa roue à Châtel. Alors que le Tour s’accorde ce lundi une deuxième journée de repos, bon nombre des prétendants au top-10 ou au podium ont soit abandonné tout espoir, soit, au mieux, perdu de grandes chances de mener à bien leur objectif.