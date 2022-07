Pourquoi Wout van Aert a-t-il un boitier attaché à sa casquette sur le podium du Tour de France ?

Avec deux victoires d'étape, le maillot jaune durant quatre jours et le maillot vert depuis la deuxième étape, Wout van Aert a déjà eu l'occasion de monter à de nombreuses reprises sur le podium durant ce Tour de France. Et les spectateurs les plus attentifs auront remarqué qu'à plusieurs reprises, le Belge est apparu avec un étrange appareil attaché à sa casquette.

Interrogé à ce sujet par un journaliste de VTM, Wout van Aert a laconiquement répondu : "C'est un microphone, comme ça 'ils' peuvent savoir les questions que vous me posez." Par ce "ils", le Belge désigne Netflix, comme il l'a confirmé sur le plateau de l'émission "Vive le Vélo", sur la VRT. La plateforme de streaming va réaliser une série documentaire sur le Tour de France cette année. À la manière de ce qui a déjà été fait en Formule 1 avec "Drive To Survive", des équipes de Netflix suivent huit équipes durant la Grande Boucle. "Nous sommes suivis de l'intérieur", a expliqué le maillot vert du Tour, "Netflix veut savoir ce que je raconte après les étapes. C'est assez pratique pour moi parce que comme ça, cela ne traîne pas dans mes pattes."

©BELGA

Si on a pu voir Van Aert avec ce microphone, ce n'est pas le cas de Tadej Pogacar par exemple. L'équipe du double tenant du titre a refusé de se faire suivre par les équipes Netflix durant ce Tour de France. Outre l'équipe Jumbo, les huit équipes suivies sont AG2R-Citroën, Alpecin-Deceuninck, Bora-Hansgrohe, EF Education, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers et Quick Step.

Le résultat final est attendu en début d'année 2023.