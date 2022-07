Van Aert, Vingegaard et Pogacar peuvent souffler: leur équipe a été testée négative au Covid

La deuxième journée de repos de ce Tour de France était attendue avec impatience par de nombreux coureurs après une semaine de course intense. Ces derniers vont pouvoir recharger les batteries avant de débuter le plat de résistance avec les Alpes dès mardi avant le Massif Central et les Pyrénées un peu plus tard. Mais avant de pouvoir vraiment penser à la suite du Tour, toutes les équipes retenaient leur souffle par rapport aux tests covid auxquels tous les coureurs et membres du staff devaient se plier à l'arrivée à Chatel dimanche.

Ils ont tous dû effectuer un test antigénique. Si celui-ci s'avère négatif, les coureurs peuvent continuer la course. Dans le cas contraire, un test PCR est effectué pour confirmer le précédent résultat et déterminer la contagiosité du coureur. Si celui-ci est encore considérer comme contagieux, il doit quitter le Tour.

Ce lundi, les résultats de ces tests seront connus et on saura si des coureurs sont contraints d'abandonner le Tour. Selon la presse néerlandophone, plusieurs équipes peuvent déjà souffler : aucun test positif n'aurait été décelé dans les équipes Jumbo-Visma (Van Aert, Roglic, Vingegaard), UAE Team Emirates (Pogacar), Lotto Soudal, Quick Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert, Alpecin-Deceuninck, Trek-Segafredo et AG2R-Citroën. Selon la Gazzetta dello Sport, c'est également le cas de l'équipe Ineos Grenadiers (Thomas, Pidcock, Yates et Martinez).

Pour les autres, les résultats sont encore attendus, même s'il faudra attendre une confirmation officielle pour avoir la certitude qu'aucun coureur des équipe précitées n'a été infecté.