Wout van Aert: "En portant le maillot jaune, j'ai accompli un de mes rêves"

Deux victoires d'étape, trois deuxièmes places, quatre jours en jaune et le maillot vert qui lui colle déjà à la peau : tel est le bilan exceptionnel de Wout van Aert depuis le début de ce Tour de France. "C'était un super beau début de Grande Boucle", a-t-il expliqué dans une interview accordée à VTM à l'occasion de la journée de repos à Morzine, "ce n'est que maintenant que je peux regarder dans le rétroviseur. Autrement, on regarde toujours au jour suivant. Ce n'est que maintenant que je prends réellement conscience des belles performances que j'ai déjà pu réaliser."

Grand homme de ce début de Tour avec Tadej Pogacar, le Belge est revenu sur ses quatre jours avec le maillot jaune sur les épaules : "J'ai accompli l'un de mes rêves de ces dernières années. D'autant que j'ai dû beaucoup travailler pour l'obtenir. Et que j'ai vécu des jours extraordinaires avec ce maillot. Remporter une victoire en jaune, rouler sur les pavés, le départ de Binche en Belgique. Si j'avais pu choisir à l'avance, c'est exactement comme cela que je l'aurais souhaité."





"Le départ de Binche ? Encore plus particulier que je le pensais"

S'il a beaucoup gagné depuis le début de ce Tour de France, le moment qui va lui rester en mémoire jusqu'à maintenant s'est produit en dehors de la course : "Lors de la 2e étape au Danemark, j'ai conquis le maillot jaune. Quand nous voulions rentrer, nous étions bloqués dans les embouteillages mais nous avons été escortés par plusieurs policiers danois très sympathiques. À ce moment-là, tu te sens un petit peu comme une superstar", s'est remémoré l'ancien champion de Belgique qui a également profiter à fond du départ de Binche.

"J'aurais dû m'y attendre : cette foule, ce bruit, mais c'était le lendemain de l'étape des pavés qui s'est mal déroulée pour nous... J'avais gardé le jaune sans trop m'y attendre", se souvient Van Aert, "Lors d'un départ en Belgique, il y a d'office beaucoup de monde au départ, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de supporters. Être ensemble avec Eddy Merckx sur le podium, cela faisait beaucoup d'événements en même temps. Je ne savais pas trop comment me comporter. C'était encore plus particulier que je le pensais."

"Le maillot vert, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y parait"

Pour la suite du Tour de France, l'objectif de Van Aert est avant tout de ramener le maillot vert sur les Champs Élysées. Un maillot qui est solidement attaché à ses épaules : "Cela pouvait sembler facile de l'extérieur mais ce n'était pas du tout le cas", souligne le Belge à nos confrères néerlandophones, "on savait que beaucoup d'étapes me conviendraient en début de Tour, avec pas mal d'arrivées où je pouvais prendre beaucoup de points aux purs sprinteurs. J'ai déjà une très belle marge. Maintenant, il faut défendre ce maillot et, je touche du bois, j'espère rester sur le vélo et terminer la course."





Maintenant que le maillot vert est (quasiment) dans la poche, Van Aert va pouvoir pleinement aider ses leaders en montagne. Car pour lui, comme pour toute l'équipe Jumbo-Visma, la victoire finale est encore possible : "Nous pensions avant le Tour que la première semaine serait à l'avantage de Roglic avec le chrono, des arrivées en montée dont la Planche des Belles Filles... et nous pensions que Vingegaard serait un peu en retrait et que son heure viendrait dans la suite du Tour", explique le Belge, "Finalement, c'est un peu l'inverse qui s'est produit puisque Primoz a perdu du temps sur les pavés et Jonas est bien devant. Nous savons que Pogacar est le favori et il le démontre tous les jours. Mais Jonas a montré ces derniers jours qu'il pouvait l'accompagner. Il n'a pas son explosivité mais toutes les étapes ne se termineront pas au sprint. D'autant que le chaleur devrait l'avantager."