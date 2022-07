La DH était dans la caravane du Tour de France... avec la rockstar du sauciflard

C’est un ancêtre que personne ne souhaiterait voir rangé aux oubliettes de l’histoire. La caravane publicitaire, puisqu’il s’agit de cette vénérable dame qui draine plus de 150 véhicules, est présente sur le Tour de France depuis 1930, mais elle a su se moderniser tout en gardant un côté suranné qui fait partie de son charme. Depuis plus de nonante ans (prononcez quatre-vingt-dix outre-Quiévrain quand même), la caravane précède les forçats de la route et génère son lot d’aficionados, qui ne viennent que pour elle. Près de 48 % des spectateurs se massent autour du parcours pour la voir. Si certains, petits et grands, sont juste heureux de voir les chars défiler, d’autres espèrent bien ramasser le maximum de cadeaux distribués par les marques.

Et s’il y en a une qui recueille plus que les autres les faveurs d’un public nombreux, c’est bien Cochonou, le bon saucisson comme on l’aime chez nous (ça, c’était juste pour que vous ayez la musique en tête). Il faut dire que l’idée marketing d’allier les 2CV à l’aspect mythique et le tissu vichy rouge, c’est du génie à l’état pur… porc. Et la marque de saucissons et charcuterie se montre généreuse pendant les trois semaines du Tour de France, tout en étant dans l’air du temps en distribuant les mini-saucissons secs dans des emballages recyclables. Plus de 500 000 sur la Grande Boucle quand même. Quand on vous parlait de charme suranné et de modernité…

Rêve de gosse

Alors, quand on nous a proposé de franchir le pas et de passer une journée dans la caravane du Tour, dans une 2CV customisée Cochonou, c’est presque un rêve de gosse qui se réalisait. Impossible de refuser. En plus, comble du bonheur, on nous a proposé cela jeudi dernier, lors de l’étape entre Binche et Longwy, soit la plus longue de cette édition de la Grande Boucle, avec ses 220 kilomètres.

Un départ à Binche, cela augurait déjà d’une journée sous le signe de la fête. Et cela n’a pas manqué. C’était déjà sportif de se rendre au rendez-vous, sur le parking de la caravane. Des embouteillages monstres dès 8 h du matin aux alentours du départ. Les minutes s’égrainaient, la patience s’estompait et l’envie de rejoindre la 2CV étant plus forte, on est descendu de voiture pour arriver à peine 45 minutes en retard au rendez-vous.

Voir tous ces véhicules, ces chars sur le parking, c’est un plaisir pour les yeux. Et puis découvrir les plus belles, les 2CV Cochonou, ce n’est que du bonheur. On se présente donc et puis il faut se préparer et aller au briefing. Car on ne dirait pas comme ça, en les voyant passer devant nos yeux ébahis, mais lancer un goodie, dans la caravane, depuis une 2CV lancée à toute allure ou presque, cela ne s’improvise pas. Il y a des règles de sécurité à respecter : pas dans les mains, à terre et derrière les spectateurs. Histoire qu’il ne leur vienne pas à l’idée d’aller sur la route, alors que les véhicules défilent. Mais bon, surexcités à l’idée de ramasser le Bob convoité ou le sachet de saucisson secs, certains foncent sur la route. Heureusement, les chauffeurs de la caravane ont l’œil aguerri et donnent le coup de volant (mais aussi de klaxon) nécessaire lorsqu’un importun se fait remarquer.

Avant de démarrer la journée, on a le temps de faire un nouveau petit tour privilégié sur le parking de la caravane. Le temps d’assister à des tractations de goodies entre hôtesses et stewards, mais aussi à quelques minutes de discothèque improvisée à ciel ouvert. Histoire de tester la sono et de réveiller les yeux endormis, tout en se donnant la bintje à Binche (patate, vous l’avez ?). On a vraiment l’impression que la caravane publicitaire, c’est une famille. Il faut dire qu’ils vivent ensemble trois semaines durant et ont de longues et belles journées.

Bref, il est temps d'entrer en scène et d'assurer le spectacle. D'abord, enfiler le harnais de sécurité (ça va, c'est comme si vous faisiez de l'accrobranche), qu'on attache à une des parois de la 2CV. Coup de bol, on a eu droit à l'une des rares versions limousines du véhicule mythique, spacieuse donc et confortable. Après une petite pluie matinale, la météo semble au rendez-vous ; on enlève donc le pull. Damien, le très sympathique chauffeur de la 2CV, en est à son 17e Tour de France. Et mieux vaut écouter ses conseils, on s'en est rendu compte assez rapidement : "Oui, si tu veux, tu peux mettre ta casquette, mais elle risque de s'envoler. Tu veux y aller sans pull ? Ah ouais, tu es chaud, toi !"

©F.M.





70 000 personnes à Binche

Mais oui, on est chaud, on veut rentrer en scène, on veut que le petit garçon qui sommeille dans cette grande carcasse vive son rêve. D’abord, on pense qu’on va assister à une parade, en fait, à l’allure modérée. Mais non, évidemment. À peine, on démarre qu’on songe à remettre le gilet. Mais la journée commence vraiment, il faut assurer le show et faire plaisir aux 70 000 personnes qui se sont donné rendez-vous à Binche, au grand départ de cette 6e étape.

Et on en prend plein la vue dès le départ, la foule bigarrée et nombreuse hurlant sa joie en voyant les 2CV Cochonou, quasiment le clou du spectacle. Alors, oui, bien sûr, on ne reconnaît personne dans la foule à perte de vue, comme personne ne nous reconnaît. Toutefois, cela nous donne l’impression d’être la rockstar du sauciflard, acclamée par des spectateurs qui n’attendent qu’un geste de notre part. Mais il faudra attendre un peu car il n’est pas permis de distribuer depuis les véhicules au tout début, il faut se montrer patient. En attendant, portés par l’ambiance dégagée de la foule qui crie "Cochonou" et "saucissoooooooons" tout au long du parcours, les hôtesses et stewards des véhicules Cochonou assurent les sourires.

Gestion de stock

Arrive le moment où on peut enfin distribuer les sachets du jour. Car être dans un véhicule Cochonou, ce n'est pas seulement se contenter d'être spectateur d'un festival de bonheur, c'est aussi distribuer des saucissons. On se souvient des conseils pour les jeter ("derrière, à terre, etc."). Mais bon, sans mentir, les premiers jets n'ont sans doute pas été les meilleurs. Et si une personne en a reçu sur le tibia ou la cuisse, qu'elle ne nous en tienne pas rigueur. "Attention, tu verras, le stock part vite", nous souffle Damien.

Fichtre, mais c’est qu’il a encore raison, notre chauffeur, qui prend trois semaines de vacances afin d’être présent sur le Tour. Mais quand on voit tous ces gens heureux et remercier quand ils reçoivent un sachet, on a envie de tout donner. La rockstar du sauciflard, on vous disait. Il faut raison garder et s’économiser un peu, car on ne recharge pas pendant l’étape. Et quand il n’y en a plus, bah, il n’y en a plus. Alors, on perfectionne le lancer de sachets. On vise les personnes qui, toutes, tentent d’attirer le regard. Les enfants garderont sans doute des souvenirs émerveillés de leur journée sur le Tour, alors on essaie de les renforcer. Et puis il y a aussi les petits comiques. Du genre du Borat de service (qui devait avoir bien froid), bien qu’il n’ait pas la tenue de rigueur, comme le soulignait en son temps Julian Alaphilippe. Ou encore les fameux collectionneurs qui tendent leur parapluie à la caravane pour mieux réceptionner les goodies, voire ceux qui créent un faux panier de basket pour qu’hôtesses et stewards s’amusent à tenter de mettre dans le mille.

Tout se fait en tout cas dans la bonne humeur, notamment installée par Quentin qui donne de la voix en tête des 2CV et assure le tempo. On sent que Cochonou et ses véhicules, situés au milieu de la caravane, sont attendus comme les rois de la fête. Des pancartes Cochonou sont visibles un peu partout, toute la journée. Il y a des fans de la marque. Et les Bobs, c’est le must, la hype. Ils sont très demandés. Certains se jettent entre les véhicules pour en récupérer mais heureusement que ceux-ci sont en quinconce et que les chauffeurs sont aguerris. La journée se passe et la bonne humeur ne s’estompe pas. On déçoit les gens sur les ponts (interdit de jeter à cet endroit) et on essaie de satisfaire tout un chacun. La marque Cochonou est très appréciée et certains spectateurs, fans de la caravane, se lient d’amitié avec des hôtesses et stewards, leur donnant une petite boisson gazeuse mais surtout beaucoup de chaleur humaine.

©F.M.

Souvenirs et ecchymoses

Arrive le moment tant attendu de la pause-pipi. Il faut trouver l’endroit adéquat, pas trop exposé, et prévenir les autres véhicules. C’est fait après quelques instants. Mais attention, 4 minutes montre en main. Car après, il faut reprendre sa place dans la caravane, zigzagant entre les véhicules, sinon il n’est pas permis de distribuer les goodies. Opération réussie pour les 22 caravaniers de la famille Cochonou, grâce à laquelle des couples se sont formés. Une vraie famille qui, si elle n’était pas présente au Danemark, vit trois semaines ensemble.

La journée continue à un rythme effréné. Les paysages défilent, magnifiques, et les sourires sont toujours présents. Les remerciements affluent mais le stock diminue drastiquement. On aurait dû mieux écouter Damien, c’est sûr, donc on distribue avec parcimonie. Car il en faut pour le tout le monde. Mais on y arrive, tant bien que mal, profitant pleinement de la montée finale vers Longwy.

Après la ligne d’arrivée, il est temps de partir ; la journée est passée vite. Les caravaniers ont encore de la route pour rejoindre leur hôtel. De notre côté, on rentre vers notre maison avec de belles images plein la tête. Et le soir, on se rend compte que Damien avait une nouvelle fois raison : eh oui, on est ballotté mine de rien, et on a quelques ecchymoses. On en reprendrait toutefois bien, avec une poignée de saucissons Cochonou. Et on admire d’autant plus les hôtesses et stewards qui assurent le spectacle pendant trois semaines…