Maxime Monfort: "J’aurais laissé filer le maillot jaune..."

1. UAE a semblé hésiter dans la défense du maillot jaune.

Quand on analyse la manière dont l’équipe UAE a géré l’écart qui séparait le petit peloton des favoris de l’échappée, on peut avoir le sentiment qu’ils ont hésité à défendre le maillot jaune de Pogacar. Ils ont d’abord laissé gonfler considérablement l’avantage des fuyards avant de rouler de manière plus soutenue ensuite, le Slovène allant même jusqu’à sprinter sur la ligne. À leur place, j’aurais clairement laissé filer cette tunique sur les épaules d’un coureur comme Kamnä car il va devenir de plus en plus important pour l’équipe émiratie de compter ses efforts. Elle a perdu deux coureurs en raison du coronavirus (Laengen et Bennett) et Hirschi doit toujours composer avec des problèmes de genoux. Cela commence à faire beaucoup dans une équipe de huit coureurs amenée à potentiellement supporter le poids de la course jusqu’à l’arrivée finale à Paris.

2. Des opportunités tactiques vont forcément se dégager.

Le parcours de cette édition 2022 propose plusieurs étapes de transition desquelles se dégageront forcément des opportunités tactiques que les concurrents du maillot jaune devront pouvoir saisir. Les plus belles manœuvres du genre ne se déroulent jamais lors des journées les plus difficiles en très haute montagne mais plutôt dans la traversée de massifs intermédiaires ou lors d’étapes dans les Pyrénées dont le degré de difficulté demeure accessible à une bonne partie des équipiers nécessaires pour mettre en place ce type d’opération. À mon sens, il faut parfois savoir se montrer patient et ronger son frein pour être en pleine capacité de ses moyens lorsqu’on décide de prendre un vrai risque.

3. Télégraphe-Galibier-Granon : quel enchaînement !

Avec un enchaînement Télégraphe-Galibier-Granon, la onzième étape au menu de ce mercredi propose assurément l’enchaînement le plus difficile des Alpes et sans doute aussi du Tour. Comme souvent sur des étapes où la jauge de la difficulté est placée aussi haut, cela peut inciter à ne pas se découvrir trop tôt sous peine d’être victime de l’effet boomerang. Après le sommet du Galibier, le vent peut jouer un rôle important dans la descente athlétique du Lautaret par exemple où il faut toujours pédaler. On verra donc qui se découvrira.