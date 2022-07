Quand une manifestation interrompt le Tour de France pendant quinze minutes (VIDEO)

Scène inhabituelle, mais déjà vue, sur les routes du Tour de France ce mardi. Alors qu'il était seul en tête de la course, l'Italien Alberto Bettiol devait éviter des manifestants assis au milieu de la route, tout en traversant un épais nuage formé par des fumigènes. Immédiatement, les organisateurs ont ordonné l'interruption de la course pour ne pas mettre en danger le groupe de 24 poursuivants et surtout le peloton, le temps d'écarter les manifestants.



Au total, les coureurs ont été arrêtés pendant une quinzaine de minutes. Avant que Bettiol ne soit "relâché" 30 secondes avant ses poursuivants et 7'30" avant le peloton, afin de respecter l'équité sportive.











©Belga