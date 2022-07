Super-héros et combatif: van Aert impressionne au Tour de France

En neuf étapes, Wout van Aert a pris une dimension supplémentaire sur les routes du Tour de France. Par ses coups d'éclat et ses succès, l'Anversois est devenu une des deux grandes vedettes de la course au maillot jaune, pratiquement sur pied d'égalité avec Tadej Pogacar. "Mon statut n'a pas changé sur ce Tour, mais il est évidemment différent de ce qu'il était il y a trois ou quatre ans", avoue van Aert.

À l’applaudimètre, le matin sur le podium du départ des étapes, le Belge devance même souvent le Slovène auquel il a cédé son maillot jaune, à Longwy jeudi dernier. Et quand sortira la série que Netflix consacre au Tour, à laquelle Pogacar ne collabore pas, van Aert gagnera encore en reconnaissance internationale. Depuis Copenhague et le Danemark, où, dit-il, il s’est senti une super star en se faisant escorter par la police locale pour éviter les files, van Aert a gagné deux étapes, terminé trois fois deuxième, porté le maillot jaune sur quatre étapes et le vert sur huit. Un classement par points qu’il domine (avec 135 points d’avantage sur Fabio Jakobsen) et qui ne peut d’ores et déjà plus lui échapper, sauf accident.

Ce lundi, le Belge a d’ailleurs été nommé par le public (via Twitter) comme le combatif de la première partie du Tour. Il a ainsi gagné sa place dans le dernier carré des coureurs duquel sortira le Super Combatif. Van Aert était à la lutte avec Mattia Cattaneo, Simon Geschke, Bob Jungels, Lennard Kämna, Magnus Cort, Anthony Perez, Thibaut Pinot et Tadej Pogacar. Il a largement devancé l’ancien porteur du maillot à pois danois.

"Ce fut un formidable départ", a reconnu le porteur du maillot vert pendant la journée de repos. "Porter le maillot jaune, c'était devenu un rêve ces dernières années et je n'oublierai pas ces quatre jours. Si j'avais pu choisir avant le départ, j'aurais pris tout ce qui m'est arrivé. Gagner une étape en jaune, rouler sur les pavés avec ce maillot, le départ à Binche, dans mon pays."

Le coureur de Jumbo-Visma a été touché par l'accueil du public dans la cité du Gille. "Tous ces gens, le vacarme, les applaudissements ", dit encore van Aert. "Me retrouver sur le podium avec Eddy (Merckx), quel souvenir !"