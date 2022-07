Tadej Pogacar perd encore un équipier à cause du Covid !

Le coureur néo-zélandais a été testé positif au Covid-19. Plus tôt dans le tour, Tadej Pogacar avait déjà perdu un équipier avec le retrait de Vegard Stake Laengen, lui aussi positif au Covid-19.

UAE Emirates ne compte désormais plus que six coureurs avec Tadej Pogacar, Rafal Majka, Brandon McNulty, Mikkel Bjerg, Marc Soler et Marc Hirschi.

Plus tôt dans la journée, l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) a également confirmé qu'il ne pourrait pas prendre le départ de la 10e étape en raison d'un positif au coronavirus.

Lundi, l'Union cycliste internationale (UCI) avait pourtant confirmé que tous les tests effectués au sein des équipes lors de la journée de repos se sont révélés négatifs.