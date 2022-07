Bernard Hinault présente le terrible col du Granon: “Il y a tout pour assommer le Tour”

La 11e étape du Tour finit ce mercredi au col du Granon qui, avec ses 2 413 mètres d’altitude, est la deuxième plus haute arrivée d’une étape de la course au maillot jaune, après le Galibier (2 645 mètres), que les coureurs escaladeront (par l’autre versant que celui qui avait vu Andy Schleck s’imposer en 2011) juste avant d’arriver au Granon. Ce n’est que la deuxième fois que le Tour de France vient sur ce col qui surplombe la station de Serre-Chevalier où la course ne peut pas passer sans devoir s’arrêter, la route sur l’autre versant n’est pas goudronnée.

En 1986, auteur d’une échappée au long cours, l’Espagnol Eduardo Chozas avait enlevé la 17e étape, partie de Gap. Une étape qui franchissait les cols de Vars et d’Izoard. Lâché par les autres favoris dans l’Izoard, en souffrance dans le Granon, Bernard Hinault avait définitivement cédé à l’arrivée, au profit de son équipier Greg LeMond, le maillot jaune qu’il portait pour la 79e et dernière fois d’une carrière à laquelle le Breton mettrait fin trois mois plus tard.

"Le Granon, ce n'est pas un si mauvais souvenir que cela, répète Hinault, qui est en visite sur le Tour à l'occasion des trois étapes alpines. J'ai perdu mon maillot jaune, c'était la dernière fois que je le portais, mais ça ne me dérangeait pas du tout. J'avais donné ma parole l'année précédente (NdlR : à l'occasion de sa cinquième victoire) et je l'ai respectée. Le but, c'était que Greg (LeMond) le prenne et aille jusqu'au bout. Il fallait bien qu'à un moment donné je le perde. Je n'allais pas le garder jusqu'aux Champs-Élysées et donner un coup de frein. Là, au Granon, il avait course gagnée et moi, je me suis imposé le lendemain à l'Alpe d'Huez où on a fait sauter Urs Zimmermann qui m'avait pris la deuxième place au Granon."

Le quintuple vainqueur a plus souffert qu'il ne l'avoue 36 ans plus tard, notamment dans cette dernière montée qui ne lui a pas laissé un souvenir impérissable. "C'est une montée régulière, mais dans la difficulté (sourire), dit le Français. Il n'y a pas de temps morts, c'est long et on monte haut. À l'époque, on montait tous ces cols en force et en puissance. On avait un développement minimal de 41x21 ou 23, si on mettait un 24, c'était pour un cyclo-cross. Nous n'avions que 12 vitesses, deux plateaux et six pignons arrière. C'était déjà comme ça du temps de Merckx, mais on montait aussi vite qu'aujourd'hui."

Hinault voit donc un terrain propice à un grand affrontement entre les favoris du Tour 2022. "Ce sont deux belles étapes, trois si on compte celle de ce mardi qui va peser aussi dans l'ensemble, dit-il. Des étapes bien coriaces, bien difficiles, ça va faire mal. S'il n'y a pas plus de castagne que ça, je ne vois pas comment ses adversaires vont pouvoir déboulonner Tadej Pogacar de son piédestal. Il montre sa puissance. Il leur dit : 'C'est moi le patron, je peux faire tout ce que je veux, pas vous.' Là, il va avoir du terrain pour faire le ménage."

L'ancien champion du monde espère voir du spectacle. "Quand il y a trois coureurs de la même équipe dans les dix premiers et que personne ne bouge, c'est inquiétant, analyse-t-il à propos des Ineos. Ils doivent attaquer quitte à tout perdre, à moins qu'ils soient là pour faire dans les dix premiers du Tour. Dans ces cas-là, bravo. Je serais vraiment déçu que ça se passe comme ça. Roglic aussi est obligé de bouger. La seule manière de mettre Pogacar en difficulté, c'est de l'attaquer chacun son tour. Et pour lui, avec son équipe affaiblie, le seul moyen de se défendre, c'est de leur mettre un coup de fusil, de les mettre à genoux et de leur dire : 'Et maintenant, on joue ? On recommence demain ?' C'est ce que moi je faisais…"

Avant cela, depuis le départ du Tour, Hinault est tombé sous le charme de celui qui porte le maillot vert. "Van Aert nous a fait des numéros exceptionnels, dit-il. L'étape de Calais, peut-être que même lui ne croyait pas à son attaque, qu'il pensait que quatre ou cinq gars allaient revenir. Il ne s'est pas posé de questions, il a mis les gaz. L'étape de Lausanne qu'il va chercher aussi, c'est costaud. Son échappée vers Longwy ? Il avait envie de s'amuser, il n'en avait rien à faire de perdre ou non son maillot jaune, il n'est pas candidat à la victoire. À la télévision, il avait le sourire comme pour dire : 'Je me suis bien amusé aujourd'hui.' Mais ça pouvait faire mal, c'est dommage, s'il avait eu deux ou trois gars avec lui... mais ils n'auraient pas roulé."

Si le 20 juillet 1986 fut le dernier jour en jaune d'Hinault, d'autres coureurs présents n'ont pas nécessairement gardé un souvenir particulier du Granon. "Excusez-moi, je ne m'en souviens plus, dit Jean-René Bernaudeau. J'ai du mal avec les souvenirs. Je confonds souvent les endroits ou les dates."

Ce qui n'est pas le cas d'Eric Vanderaerden. Pourtant, le Belge n'était pas, lui non plus, à la fête ce jour-là. "Tous les cols étaient trop durs pour moi, dit le Limbourgeois qui avait fini 126e à une demi-heure du vainqueur. J'étais chez Panasonic, j'avais le maillot vert, j'ai dû me battre pour arriver au bout. Survivre dans la montagne, c'était le leitmotiv. Un jour, le lendemain, je pense, j'ai terminé tout seul deux ou trois minutes avant les délais. Cette année-là, je n'ai pas gagné d'étape mais j'ai ramené le maillot à Paris."

Autre témoin de cette étape mémorable, Charly Mottet. Le Drômois était même aux premières loges. Derrière Chozas, parti au 30e km et qui possédera 18:40 d'avantage maximal, le Français s'est lancé en contre-attaque avec sept coureurs après Guillestre, au pied de l'Izoard, deuxième des trois grands cols du jour. "On a fait la journée en chasse patate, comme on dit, se souvient celui qui aujourd'hui suit le Tour pour Orange dont il accueille et accompagne les invités. Dans la montée du Granon, on luttait pour la deuxième place. Il y avait un autre Espagnol derrière Chozas (NdlR : Cabrera), moi je suivais avec Dominique Garde. J'ai vu deux motos nous rattraper, Greg (LeMond) et Zimmermann, et nous distancer. Je finis de justesse dans le top 10, à l'arraché."

Précisément à la 10e place, cinq secondes derrière Claudy Criquielion qui réalisait son meilleur Tour. Le Hennuyer finira 5e à Paris, cette année-là. "Dans mon souvenir, ce Granon, c'était très dur, on montait comme on pouvait, je ne l'ai plus jamais remonté depuis lors et tant mieux, rigole-t-il. Heureusement, on n'y est pas revenu. C'est une zone protégée et je me souviens qu'on avait pris une route en terre pour l'évacuation. J'avais été surpris par la difficulté, comme tout le monde car à l'époque, on n'effectuait aucune reconnaissance, ni en montagne, ni pour les chronos. De toute façon, on n'avait pas tellement le choix pour les développements, moi je montais avec 39x23 (3m80 à chaque coup de pédale). Parfois, j'aurais bien mis un pignon de 25, mais ça n'existait pas au début de ma carrière. Alors qu'à la fin, dix ans plus tard, avec les progrès techniques, on avait tous les braquets qu'on voulait. Pour en revenir au Granon, c'est un vrai col à l'ancienne, sans répit, avec des changements de pente."

Mottet s'attend à une grande empoignade ce mercredi. "Ça va faire du dégât avec le Galibier juste avant", dit l'ancien porteur du maillot jaune (six jours l'année suivante, quand il termina 4e du Tour, comme en 1991). "Ils vont arriver au pied du Granon bien râpés. Au-dessus de 2 000 mètres, les kilomètres comptent double avec l'altitude. Il y a tout pour assommer le Tour. Ça me fait penser à l'an passé quand Pogacar avait attaqué dans le col de Romme."

Gouvenou: "C’est le plus fort pourcentage qu’on puisse proposer pour le moment"



Thierry Gouvenou l’annonce :

"Ce sera l’étape-clé du Tour."

Le directeur du Tour poursuit :

"Depuis quelques années, on fait des efforts en matière de zone technique aux arrivées. Stéphane Boury

(NdlR : responsable des arrivées chez ASO)

a réussi à mettre en place un dispositif qui est très léger, ce qui n’était pas le cas auparavant. Ça nous permet d’arriver dans des endroits sportivement très intéressants, on a fait le Portet, l’Izoard, le col de la Loze, maintenant le Granon. C’est possible grâce à ce travail, avant, on ne se donnait pas la peine de penser à cela. On peut maintenant aller dans des endroits où il y a très peu de place, où c’est serré. Moi, j’adore ces arrivées en pleine montagne. On y revient aussi parce qu’il y a une volonté du département qui voulait une nouvelle arrivée."

Le Normand connaît bien sûr ce col, qu'il a même monté à vélo en marge du dernier Dauphiné. "J'étais bien content d'avoir mon 36x30 (2 m 56 par coup de pédale) , rigole-t-il. C'est une montée terrible. C'est le plus fort pourcentage qu'on puisse proposer pour le moment en France. Cette étape va être l'étape-clé du Tour avec une première grosse étape de montagne alors que les organismes sont fatigués, ça va éclater de partout, avec pour commencer, le Galibier gravi par le Télégraphe. Ensuite, le Granon qui est tellement haut et raide (NdlR : 11,3 km à 9,2 %). C'est une montée rugueuse, sans temps morts, avec des différences de pourcentage, 9,2 % ça n'a l'air d'être que 1 % de plus que l'Alpe d'Huez (NdlR : 8,1 %) mais c'est énorme car, en fait, ça fait dix pourcents de plus en difficulté. La différence, c'est l'altitude, on commence à 1 400 mètres et on monte à 2 400 mètres. Il n'y a que les grands grimpeurs et champions qui peuvent s'exprimer à cette altitude. Au sommet, il n'y a pas de végétation, beaucoup de caillasse, parfois du vent. C'est régulièrement dur, mais extrêmement dur entre six et trois kilomètres de l'arrivée avec plus de 11 %. Les trois premiers du podium seront devant."