Gare à la chute avec la nouvelle version du jeu vidéo Tour de France

Pour coller plus à la réalité de la course cycliste, le jeu Tour de France a intégré des chutes.

La nouvelle version du jeu vidéo Tour de France est sortie avant le départ de la Grande Boucle. Un rendez-vous attendu avec impatience par tous les gamers fans de vélo, qui se mettent dans la peau d'un directeur sportif derrière l'écran. Pour cette version 2022, la formule reste similaire à ce que les habitués connaissent. Le graphisme n'est pas révolutionnaire mais il y a quelques adaptations à souligner. Comme l'intégration de chutes, qui apporte un rendu encore plus réaliste au jeu.

Les gamelles font malheureusement partie des courses cyclistes (on l’a encore bien vu en ce début de Tour de France très nerveux) et peuvent avoir des conséquences sur la gestion de votre course ou de vos effectifs, en cas de blessés. Vous aurez aussi quelquefois des coureurs malades qui ne seront pas au maximum de leurs capacités. Il y a donc désormais une touche d’aléatoire qui risque de ne pas plaire à tout le monde mais qui peut être désactivée dans les paramètres.

Pour que le rendu de la course cycliste soit encore plus attractif, un nouveau mode de préparation aux courses a été mis en place. Quelques coureurs (parmi les vôtres ou ceux de vos adversaires) seront particulièrement en forme pour la course en cours et certains autres seront dans un jour sans. Attention à ne pas se faire piéger !

Pour le reste, à vous de mener votre effectif vers la victoire en contrôlant les échappées, en collaborant ou en sautant des relais, en provoquant des bordures, en gérant les états de fatigue (endurance ou explosivité) de vos troupes. Le jeu Tour de France (qui propose également d'autres épreuves dont des grandes courses d'un jour)est disponible sur Xbox One, PS4, PC.