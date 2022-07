Jonas Vingegaard, l'adversaire n°1 de Pogacar, souffrirait du dos

Alors que la plupart des suiveurs du Tour espèrent voir Tadej Pogacar montrer des signes de faiblesse dans les Alpes, afin de relancer le suspense, c'est bien du côté de son adversaire n°1 que pourrait venir la prochaine défaillance de ce Tour 2022. Si l'on en croît Le Parisien, qui cite "une source proche de l'équipe Jumbo-Visma, Jonas Vingegaard doit composer avec des douleurs au dos depuis plusieurs jours, qui nécessitent des soins au quotidien.



Le deuxième du dernier Tour de France passe ainsi "beaucoup de temps avec un ostéopathe". Il semblerait que la blessure ne l'empêche pas de tenir le rythme pour l'instant mais il éprouverait des difficultés à rester en danseuse plus de 45 secondes. Or, les deux prochaines étapes se terminent au sommet des cols du Granon et de l'Alpe d'Huez, qui proposent des pentes plutôt raides où il est régulièrement utile de se dresser sur les pédales.