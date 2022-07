L'Autre Regard: des échappées solitaires pour se préserver du Covid !

Il fut une époque où il ne passait pas un jour sans qu’un cas positif soit décelé au sein du peloton du Tour de France. On parlait, en ce temps-là, de dopage. Parce qu’aujourd’hui ce sont plutôt les contrôles Covid qui inquiètent les rescapés de la Grande Boucle, qui alimentent les conversations des suiveurs et qui donnent prioritairement du boulot au service médical. L’autre jour encore, tous les coureurs ont dû passer un test PCR pour savoir si, oui ou non, le méchant virus s’était glissé dans leur musette. Avec, en toile de fond, une potentielle exclusion immédiate de la caravane.

De là à dire que les médecins du Tour chassent davantage le coronavirus que les amphétamines et les hormones de croissance, il y a bien sûr un tour de pédale que nous ne donnerons pas ! À l’analyse des moyennes des étapes depuis le départ à Copenhague, il apparaît, en tout cas, clairement que les géants de la route respirent la grande forme et que les éventuels symptômes de la maladie du siècle n’ont pas une grande influence sur leurs performances. Ceci dit, pour éviter les dangers d’une contagion subite et massive, on ne peut cependant que leur conseiller d’éviter de rouler trop en groupe, de ne pas sucer la roue du voisin et donc de multiplier, en mode grand braquet, les tentatives d’échappées solitaires dès le début de chaque étape. C’est sage pour leur santé et bon pour le spectacle. Et pour le dopage, on verra plus tard…