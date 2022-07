L’avis du consultant au Tour de France: “N’enterrons pas Tadej Pogacar”

1 Quel travail d’équipe !

Les Jumbo-Visma ont frappé un grand coup. Ils avaient mis une stratégie au point en envoyant Wout van Aert devant et cela leur a réussi. Ils ont osé, pris leurs responsabilités en attaquant Tadej Pogacar. En plaçant leurs premières offensives à plus de septante bornes de l’arrivée, ils ont obligé le Slovène à dépenser beaucoup d’énergie. C’est beau de voir une équipe aussi entreprenante. J’ai envie de dire que ça aurait été dommage pour l’équipe néerlandaise si elle n’avait pas eu la récompense de tout le travail fourni en amont.

2 Vingegaard très impressionnant

Indépendamment du cas Pogacar, la manière avec laquelle Jonas Vingegaard a grimpé le Col du Granon s’est révélée incroyable. Il a creusé des écarts énormes. C’est ça qui est le plus parlant, je trouve. Les Jumbo-Visma ont pris le pouvoir. Maintenant, c’est à eux de contrôler la course. Ils savent très bien le faire, mieux que les équipiers de Tadej Pogacar en tout cas.

3 Pogacar réagira vite s’il n’est pas malade

Le Slovène s’est très vite retrouvé tout seul. Dans le col du Galibier, il a réagi à toutes les attaques de Vingegaard et Roglic. Il semblait solide jusqu’à ce qu’il connaisse cette défaillance. Tout le monde semble surpris parce que ça ne lui était jamais arrivé dans de telles proportions mais cela a de quoi confondre ses éternels détracteurs. Tadej Pogacar n’est pas une copie de Lance Armstrong et on s’en réjouit. Il a perdu pied, s’est battu et est encore allé féliciter Vingegaard pour sa victoire. Il est un grand champion et il réagira vite s’il n’est pas malade. Les Jumbo s’attendent sans doute à sa réaction mais, selon moi, ils devraient surtout essayer de remettre une couche dans l’Alpe d’Huez. Ils commettraient une grosse erreur en se contentant de maintenir l’avantage qu’a désormais Vingegaard au classement général. C’est la première fois que le Slovène se trouve dans la position du chasseur qui doit réagir après un coup dur. C’est une situation idéale pour le public. Le Tour de France pourrait être encore plus passionnant dans les prochains jours. Certes, Pogacar compte un débours important (2:22) mais s’il devait être capable de reprendre une petite minute à la faveur d’un exploit dont il est digne, le Tour serait relancé. En tout cas, n’enterrons pas Pogacar