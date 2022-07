L'Edito du Tour de France: Pogacar devrait-il lâcher du lest?

Pour la première fois sur ce Tour, Wout van Aert n’a pas marqué la moindre unité au classement par points ce mardi. Ne croyez pas cependant qu’il a mal digéré la deuxième journée de repos. Au contraire, son maillot vert quasi assuré, van Aert peut se mettre pleinement au service de ses leaders et notamment de Jonas Vingegaard qui reste le principal adversaire de Tadej Pogacar.

Les relais appuyés que le Belge a effectués dans la montée de l'altiport de Megève ont même condamné les rêves jaunes de Lennard Kämna. Contrairement à ce que beaucoup pensent, notamment Rolf Aldag, le directeur sportif de Bora-Hansgrohe, van Aert réfute l'idée que sa formation a essayé (et réussi) à ce que Pogacar conserve son maillot jaune. Cela afin de mettre plus de pression sur l'équipe du Slovène, décapitée après les départs de Vegard Laengen et George Bennett. "Les UAE ont assuré le tempo au début de la montée et ensuite, je voulais surtout placer au mieux Jonas pour le sprint, a dit le Belge. Car on a vu qu'il (Pogacar) tente toujours quelque chose quand c'est possible." Avec son accélération foudroyante, le maillot jaune passa d'ailleurs tout près d'ajouter l'une ou l'autre seconde dans son escarcelle.

Pogacar va peut-être devoir faire preuve de sens tactique poussé. Tant qu’il prend du temps à ses rivaux, il conserve son objectif et les deux prochaines étapes, avec autant d’arrivées en altitude, vont lui offrir l’opportunité de renvoyer une (ou deux) fois ses adversaires dans les cordes ou même au tapis. Ensuite, Pogi serait bien inspiré de lâcher du lest. Bien sûr, pas à un de ceux qui peuvent viser le top 10, mais bien à quelqu’un qui, n’étant ni rouleur ni grimpeur exceptionnel, ne serait pas trop éloigné au général. Cela afin de s’octroyer l’aide indirecte d’une formation dans les quatre étapes suivantes, vers Saint-Étienne, Mende, Carcassonne et même Foix où la canicule s’ajoutera à la difficulté de parcours rugueux et musclés. Le problème, c’est qu’il n’y a plus guère de coureurs de ce type qui ne pointe déjà à plus de dix minutes au classement et jeudi soir, ils risquent bien d’être tous à une demi-heure.