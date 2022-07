Philippe Gilbert a souffert sur la 10e étape: "Ça a été des conditions extrêmes"

Quelques mètres après la ligne d'arrivée, il avait les traits creusés de celui qui est allé très loin dans l'effort. Toute la journée, Philippe Gilbert s'est battu contre la chaleur. "Ce furent des conditions extrêmes. Tout le monde cherchait à boire comme il le fallait mais ce n'était pas toujours évident. À un moment, j'ai même manqué de bidons", a-t-il glissé au micro de la RTBF.

Il avait, pourtant, eu le courage et la témérité de se lancer dans la bonne échappée du jour, celle que prirent 25 coureurs. Il s’était glissé dans ce coup parce qu’il l’avait prévu. Et pas uniquement pour montrer le maillot de son équipe.

Le matin de l’étape, il avait, en effet, confié que le meilleur moyen pour faire face à la chaleur était précisément de se glisser dans une échappée. Ce, afin de pouvoir garder la voiture de l’équipe à proximité.

"Comme tout le monde, j'ai de la difficulté quand il fait très chaud", expliqua-t-il avant le départ sur les antennes de la chaîne de service publique. "Mais c'est plus facile de lutter contre le chaud que contre le froid, surtout après autant d'années passées dans le peloton. J'ai roulé sous 53 degrés au Tour de Californie. Quand il fait caniculaire comme ça, on essaye régulièrement d'aller récupérer des glaçons dans la voiture. Mais cela demande beaucoup d'énergie. On essaie également de récupérer de l'eau fraîche au bord de la route quand des membres du staff sont présents. Il faut boire beaucoup, deux à trois bidons par heure, mais parfois c'est compliqué de les recevoir. Boire, ça ne constitue pas un problème. En revanche, le service ne suit pas toujours."

Ce mardi, il a donc pu s'appuyer sur un véhicule de sa formation. Mais il est quand même passé par des moments "très difficiles parce que ça roulait très vite devant" jusqu'à ce que les coureurs soient arrêtés par des manifestants pour le climat. "Franchement, il y a d'autres moyens de manifester", dira le Remoucastrien qui risque de nouveau d'avoir chaud dans les prochains jours.