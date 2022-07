Tour de France: le profil de la 11e étape, avec une arrivée à 2413 mètres d’altitude

11e étape - mercredi 13 juillet: Albertville – Col du Granon Serre Chevalier (151,7 km)

Encore une étape courte (un kilomètre de moins que la veille !) mais avec un menu encore plus copieux que le précédent. Cette fois, plus question d’échapper à l’affrontement entre les prétendants sur les deux premières ascensions Hors catégorie de cette édition, le Galibier et le Granon !

L’étape devrait démarrer à toute vitesse avec le sprint intermédiaire placé en tout début de journée où les candidats au maillot vert auront à cœur de s’expliquer. Ensuite, après une première partie plutôt aisée, en Maurienne, ponctuée par l’ascension très télégénique des lacets de Montvernier, le col du Galibier, grimpé par son versant le plus pentu depuis Valloire, et précédé du col du Télégraphe, sera le “toit” de cette édition. Le traditionnel Souvenir Henri Desgrange (et 5.000 €) y sera attribué au coureur passant le premier.

Mais si le géant alpin culmine deux cents mètres au-dessus du Granon, c’est au sommet de celui-ci qu’est tracée la ligne d’arrivée, à 2.413 mètres d’altitude. Là-haut, après une montée de plus de onze kilomètres à 9,2 %, il n’y a que de la pierre et souvent du vent, lequel pourrait retarder un temps la bagarre. Mais la difficulté naturelle de cette deuxième arrivée en altitude finira de toute manière par provoquer des écarts.

En bref

Renseignements : départ fictif à 12h15, départ réel à 12h30 après un défilé de 8,8 km.

Arrivée prévue entre 16h40 et 17h15.

Les difficultés du jour :

Km 49,9 s Lacets de Montvernier (3,4 km à 8,2 %, 12,6 % max, 782 m) – 2e catégorie. Km 83,8 s Col du Télégraphe (11,9 km à 7,1 %, 9,7 % max, 1.566 m) – 1re catégorie. Km 106,7 s Col du Galibier (17,7 km à 6,9 %, 10,5 % max, 2.642 m) – Hors catégorie. Km 151,7 s Col du Granon (11,3 km à 9,2 %, 11 % max, 2.413 m) – Hors catégorie. Souvenir Henri Desgrange : Km 106,7 – Col du Galibier

Sprint intermédiaire : Km 16,5 – Aiguebelle.

Dernier kilomètre : en montée (9,3 %) comme les dix kilomètres précédents. Dernière ligne droite de 100 mètres.

Passé au Tour : Comme La Planche des Belles Filles, Albertville figure sur la carte du Tour pour la sixième fois en dix ans, mais à chaque fois pour un départ. Il n'y eut qu'un seul succès d'étape dans la cité des Jeux olympiques d'Hiver de 1992 enlevé par Jan Ullrich six ans après les JO. Ce sera par contre la deuxième arrivée au sommet du Col de Granon, trente-six ans après le succès d'Eduardo Chozas en 1986. Ce jour-là, lâché dans l'Izoard et en grande difficulté sur le Granon, Bernard Hinault avait porté pour la 79e et dernière fois de sa carrière le maillot jaune. Une tunique que le Breton avait cédée définitivement à son équipier Greg LeMond, avant de prendre sa retraite quatre mois plus tard.