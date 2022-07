Tour de France: Mathieu van der Poel et Oliver Naesen abandonnent en cours d'étape

L'équipe AG2R Citroën Team continue d'être décimée. Après les abandons de Geoffrey Bouchard (Covid) et du leader Ben O'Connor (blessé), c'est à présent Oliver Naesen qui jette l'éponge. Malade depuis plusieurs jours, le Belge a mis pied à terre lors de la 11e étape, entre Albertville et le col du Granon, à 100 km de l'arrivée.



Quelques kilomètres plus loin, c'est Mathieu van der Poel qui descendait de vélo. Pourtant échappé avec Wout van Aert en début d'étape, il avait été distancé dès les Lacets de Montvernier, première difficulté du jour.