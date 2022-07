L'analyse de Jean-Luc Vandenbroucke: "Pogacar va devoir isoler Vingegaard"

1.Le collectif de Jumbo-Visma a déjà pris la taille patron.

La manière avec laquelle la formation Jumbo-Visma a imprimé sa griffe sur la première étape qu’elle abordait avec le maillot jaune dans ses rangs est impressionnante. Van Aert a, une nouvelle fois, réalisé un boulot exceptionnel dans les premiers kilomètres de l’Alpe d’Huez après avoir déjà œuvré plus tôt dans la course. On sent une mécanique fluide et bien huilée où chacun connaît sa place. Aujourd’hui, c’est par exemple Kuss qui a servi de dernier relais à Vingegaard, un choix intelligent car en alternant la tâche des meilleurs grimpeurs de son effectif, le staff de la formation néerlandaise leur permet de conserver un peu de fraîcheur. Quand le Danois pouvait encore compter sur le soutien de quatre de ses équipiers, Pogacar n’avait, lui, qu’un seul et unique partenaire à ses côtés...

2.Pogacar a tenté le coup mais il devra parvenir à isoler Vingegaard pour l'inquiéter.

Le contraste avec le feu d’artifice de la veille pourrait laisser penser que l’étape n’a pas été passionnante mais ce n’est, à mes yeux du moins, pas le cas. On a assisté à une belle montée finale avec un Pogacar qui a pris ses responsabilités et tenté de faire vaciller Vingegaard à deux reprises. Mais cela n’a pas suffi. Selon moi, s’il veut réellement inquiéter son rival, le Slovène va devoir l’isoler en l’attaquant de plus loin pour ensuite s’expliquer homme contre homme. Mais cela va être compliqué car il n’a pas vraiment l’équipe pour lancer la même manœuvre que celle réussie par les Jumbo mercredi sur la route du Granon. Il faudra choisir le bon jour et le bon moment car on ne dispose pas de trente-six cartouches pour tenter un coup comme celui-là.

3.Pidcock, un touche à tout de génie.

Avec la victoire de Pidcock sur cette étape de prestige, la première place au classement par équipes et la troisième place provisoire au général que Thomas me semble être en mesure de conserver, le Tour des Ineos est déjà une réussite. Cela pourrait peut-être pousser Adam Yates, en embuscade (5e à 3:44), à tenter quelque chose.

4.Froome aurait mérité le prix de la combativité.

Pour le symbole, j’aurais vraiment beaucoup aimé que l’on attribue le Prix de la Combativité dont a hérité Thomas Pidcock à Chris Froome. le voir terminer troisième en haut de l’Alpe d’Huez est une belle récompense pour la manière dont il s’est accroché et a travaillé pour redevenir un véritable coureur pro. Je n’exagère pas en disant que 90 % des gens ayant subi un accident comme celui qui l’avait envoyé au sol lors du Critérium du Dauphiné en 2019 n’auraient toujours pas retrouvé l’intégralité de leur mobilité. Lui s’est battu pour une victoire d’étape en montagne sur le Tour : chapeau !