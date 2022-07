Le sujet que vous avez choisi: Vingegaard en jaune, cela plombe-t-il les ambitions personnelles de Wout van Aert ?

Chaque jeudi, nous vous proposons de choisir un sujet d'actualité à approfondir. Cette semaine, vous voulez en savoir plus sur la suite du Tour de France de Wout van Aert, après la prise de pouvoir de son équipier Jonas Vingegaard.



Rappelons d'abord que notre compatriote compte déjà deux victoires d'étape sur ce Tour de France, et que son maillot vert ne souffrira d'aucune discussion. Son Tour personnel sera donc une pleine réussite s'il parvient à rallier Paris sans pépin. Et puisque Wout van Aert est un grand champion, on ne doute pas qu'il aimerait aussi remporter le classement final par procuration. Surtout après la mésaventure de 2020, lorsqu'il était aux premières loges pour voir Primoz Roglic échouer à la veille de l'arrivée à Paris.



Et il fait peu de doutes que le Flandrien aura un rôle prépondérant dans la défense du maillot jaune. On l'a déjà vu ce jeudi, dans l'ascension du Galibier: le rythme imprimé par notre compatriote a dissuadé de nombreux grimpeurs de passer à l'offensive. On l'avait aussi vu sur les routes de Paris-Nice: il est capable d'accompagner son leader (Roglic, à l'époque) jusqu'à la ligne d'arrivée dans les étapes de moyenne montagne, sauvant son maillot jaune le dernier jour alors que Simon Yates faisait vaciller le Slovène.



Malgré ce statut d'ange gardien de luxe, l'ancien champion de Belgique conserve de bonnes chances de remporter une ou l'autre étape. On pense notamment à celle de Saint-Etienne, dès ce vendredi, qui pourrait lui convenir à merveille. Il serait étonnant de voir son équipe rouler toute la journée pour disputer la victoire mais la Jumbo pourrait trouver des alliés de circonstance (la BikeExchange de Matthews, comme sur les routes de Lausanne ?). L'étape de Carcassonne, dimanche, présentera le même profil, légèrement escarpé mais pas suffisamment difficile pour être au service de Jonas Vingegaard jusqu'à la ligne d'arrivée.



En troisième semaine, l'étape de Cahors semble taillée pour Wout van Aert avec un probable sprint massif en faux-plat montant. Si le vent et les ennuis (chute ? Incident mécanique ?) épargnent Vingegaard, le natif d'Herentals y aura carte blanche. Avant le difficile chrono de Rocamadour et l'arrivée sur les Champs-Elysées. Deux étapes pour lesquelles le Belge fera incontestablement partie des favoris.



Reste à savoir s'il aura conservé suffisamment de jus pour réussir le même improbable doublé que lors de l'ultime week-end du Tour 2021.