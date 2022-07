L'édito du Tour de France: grands champions

Ce n’est bien sûr pas comparable, mais 36 ans après le chant du cygne de Bernard Hinault et la prise de pouvoir de Greg LeMond sur ce même col, on a assisté sur les pentes du Granon à un autre passage de relais. L’avenir nous dira si celui-ci est temporaire ou plus durable. Il n’est vraisemblablement pas définitif. Parions que Tadej Pogacar portera à nouveau le maillot jaune dans un avenir, à court, moyen ou long terme. Ce qui ne fut plus jamais le cas du Blaireau dont le Tour 1986 fut son dernier. Même si les pronostics du genre sont toujours hasardeux (Jan Ullrich n’enleva jamais la deuxième Grande Boucle qu’on lui promettait et Egan Bernal, convalescent, en semble encore loin), Pogacar gagnera encore un ou plusieurs Tours. Cette année encore, peut-être même.

Le Slovène n’a que 23 ans et puisqu’on l’a tellement qualifié de nouvel Eddy Merckx, souhaitons qu’il possède aussi les qualités mentales du Bruxellois. Dans l’adversité notamment, où seuls les plus grands puisent la force nécessaire à se relever. Ce sur quoi le discours de Pogacar quelques instants après sa défaite doit nous rassurer. Tant qu’il aura un souffle d’énergie, le no 1 mondial tentera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver sa couronne et son sceptre. L’étape déjà historique du Granon nous a peut-être confirmé une chose et enseigné une autre. On le savait déjà, le coureur d’UAE n’apprécie pas les fortes chaleurs, ce qui n’est guère encourageant pour qui veut gagner le Tour. Cette année mais aussi dans le futur car le réchauffement climatique promet des épisodes caniculaires récurrents durant les années où Pogacar sera coureur. Plus inquiétant peut-être, il a subi sa défaillance alors que la course franchissait la barre, plus que symbolique, des 2 000 mètres d’altitude. Deux constats qui ne doivent pas occulter l’exceptionnel exploit de son successeur, ni nous faire oublier de citer son nom et encore moins que nous ne rendions hommage à la magnifique performance du nouveau maillot jaune Jonas Vingegaard. Il n’y a jamais eu de grand champion sans un grand challenger.