Tour de France: 3 cols hors catégorie et une arrivée à l’Alpe d’Huez au menu de la 12e étape

12e étape - jeudi 14 juillet: Briançon – Alpe d’Huez (165,1 km)

Un nouveau grand rendez-vous pour les prétendants de ce Tour 2022 dans une étape encore plus difficile (4.750 mètres de dénivelé) et plus médiatique que celle de la veille. C’est la réplique exacte de l’étape du Tour 1986 qui avait vu Bernard Hinault et son équipier Greg LeMond franchir bras dessus, bras dessous en vainqueurs (de l’étape pour le Breton, du Tour pour l’Américain) la ligne d’arrivée à l’Alpe d’Huez. Où la Grande Boucle revient donc après quatre ans d’absence ce qui n’était pas arrivé depuis 1976.

Il faut dire que les débordements d’une partie du public lors des derniers passages avaient échaudé à chaque fois un peu plus les organisateurs.

Avant de s’attaquer à la légendaire montée et à ses célèbres 21 virages, les coureurs auront couvert en sens inverse septante kilomètres de l’étape de la veille et gravi à nouveau le Galibier, mais en passant cette fois par l’interminable (21 km à 3,1 %) col du Lautaret (descendu la veille). Puis, ils auront escaladé le plus long encore et surtout bien plus dur col de la Croix de Fer.

Attention, dans cette étape très difficile dès son début mais relativement courte, aux délais pour ceux qui se trouveront rapidement en difficulté. En ce 14 juillet, un coureur français tirera-t-il un feu d’artifice pour la 19e fois ?

En bref

Renseignements : départ fictif à 13h05, départ réel à 13h20 après un défilé de 4,6 km.

Arrivée prévue entre 17h50 et 18h30.

Les difficultés du jour :

Km 33,2 s Col du Galibier (23 km à 5,1 %, 12,1 % max, 2.642 m) – Hors catégorie. Km 110,6 s Col de la Croix de Fer (29 km à 5,2 %, 9,6 % max, 2.067 m) – Hors catégorie. Km 165,1 s Alpe d'Huez (13,8 km à 8,1 %, 14 % max, 1.850 m) – Hors catégorie.

Sprint intermédiaire : Km 11,8 – Le Mônetier-les-Bains.

Dernier kilomètre : en montée (5,5 %) comme les treize kilomètres précédents. Dernière ligne droite de 220 mètres.

Passé au Tour : Il y a un siècle (victoire du Bruxellois Philippe Thys), Briançon a reçu le Tour pour la première fois (trente-trois autres visites ont suivi avec sept succès belges au total). Ces dernières années, la Grande Boucle y a fait moins souvent arrêt (dernière arrivée en 2007, dernier départ il y a cinq ans). En septante ans et trente venues du Tour, jamais un Belge ne s'est imposé à l'Alpe d'Huez.