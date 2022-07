Tour de France: la revanche de Pogacar sur les pentes de l'Alpe d'Huez ? (Direct à 16h)

Dernier volet de ce triptyque alpestre, la 12e étape du Tour de France pourrait à nouveau nous proposer du grand spectacle. Sur 165 kilomètres, les coureurs devront escalader trois cols hors-catégorie : le Col du Galibier (par le versant descendu hier), le Col de la Croix de Fer et la mythique montée de l'Alpe d'Huez et ses 21 lacets.

Après le feu d'artifice de la veille, les grimpeurs qui ont de bonnes sensations pourraient à nouveau passer à l'attaque. Et on pense forcément à Tadej Pogacar, battu la veille mais qui a déjà promis de prendre sa revanche face à Vingegaard et Jumbo. Cette dernière étape dans les Alpes lui offre le terrain de jeu parfait pour le faire... à condition d'avoir de meilleures jambes que dans le Col du Granon.

L'arrivée devrait être jugée aux alentours de 18h.

Suivez la 12e étape du Tour de France en direct dès 16h :