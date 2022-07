Un ancien vainqueur évoque la mythique Alpe d’Huez: "J’aurais aimé que le dernier kilomètre dure bien plus longtemps"

En trente passages du Tour à l’Alpe d’Huez, 23 coureurs différents se sont imposés, après le déclassement de Lance Armstrong, victorieux en 2001 puis encore, trois ans plus tard, du seul chrono que la célèbre montée aux 21 virages a accueilli. Cinq d’entre eux, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper, Peter Winnen, Gianni Bugno et Marco Pantani ont réussi le doublé dans la station de l’Isère, alors que seuls trois coureurs (outre Armstrong), Fausto Coppi (1952), Carlos Sastre (2008) et Geraint Thomas, lors du dernier passage de la course au maillot jaune (2018), ont gagné en haut avant de s’imposer dans le Tour quelques jours plus tard. L’arrivée dans la station de l’Oisans a d’abord souri collectivement aux Néerlandais (huit succès mais le dernier, il y a 33 ans) ce qui vaut à l’ascension le surnom de "montagne des Hollandais", puis aux Italiens (sept victoires) et ces derniers temps, elle a couronné, avant Thomas, trois Français successeurs de Bernard Hinault, Pierre Rolland, Christophe Riblon et Thibaut Pinot.

En ce 14 juillet, jour de leur fête nationale, ces quatre-là sont sur le Tour. Hinault y est invité, Roland et Pinot courent toujours et rêvent d’un deuxième triomphe ce jeudi, tandis que Christophe Riblon profite en suiveur de son succès lors du 100e Tour de France.

"Il y a peu, j'y suis retourné pour un reportage, cela m'a fait une nouvelle émotion de revoir l'ascension", explique celui qui est aujourd'hui consultant pour la chaîne L'Équipe. "De revoir le virage n°15, où il y a mon nom, de refaire des images et une photo devant, ce sont toujours de grands moments. Qu'il y ait mon nom dans l'Alpe d'Huez, j'en suis très fier."

Le Français explique ce qui fait la renommée de cette arrivée tellement particulière.

"Le mythe s'est créé au fil des ans", dit-il. "C'est vrai, ce n'est pas la montée la plus dure, mais elle a vingt et un virages, ce qui est rare. Il y a surtout le public. Il y a toute la symbolique autour. Le public non initié au vélo connaît l'Alpe d'Huez, plus que le Ventoux, le Tourmalet ou le Galibier. C'est dans l'imaginaire collectif. Les gens me connaissent parce que j'ai gagné à l'Alpe d'Huez."

En 2013, futur vainqueur d’une étape qui avait escaladé deux fois la montée, la première avec un prolongement par le col de Sarenne qui surplombe l’Alpe d’Huez, Christophe Riblon a connu l’immense émotion de s’y imposer et de monter les derniers kilomètres en futur vainqueur.

"On sent le public, on a des frissons", dit-il. "J'ai énormément de chance d'avoir vécu cela. De fendre la foule en étant en tête. Pour moi, j'aurais aimé que le dernier kilomètre dure bien plus longtemps (il rit). Il était trop court. D'abord on le sait, il est plus facile, ça descend même par moments, on est en roue libre. J'aurais aimé que ça ne cesse pas, je savais que j'avais gagné depuis longtemps, contrairement à mon autre succès (NdlR : en 2010 à Ax 3 Domaines). Là, j'ai savouré et essayé de communier avec le public, les gens criaient, me supportaient, c'est incroyable. Après, il y a la joie, les larmes, les médias, l'émotion."

L’ambiance dans les treize kilomètres de la montée vers la station est indescriptible.

"Pour vous donner un ordre d'idée du niveau de l'intensité sonore", dit le Francilien, "durant toute la montée, j'ai demandé des infos mais je n'ai jamais entendu à l'oreillette où en était Van Garderen (NdlR : l'Américain avait attaqué et était en tête de la course). Je pensais être battu et je regardais derrière moi car je voulais faire deux. L'Américain a eu jusqu'à 50 secondes d'avance. Les gens, qui regardaient la télé ou écoutaient à la radio, me disaient qu'il perdait du temps mais je ne les croyais pas. Ce n'est qu'en arrivant à quatre kilomètres de l'arrivée, quand le public est contenu par les barrières Nadar, que Julien Jurdie (le directeur sportif d'Ag2R) est monté à ma hauteur et m'a dit qu'il craquait, que je revenais. Le temps de lever la tête et il était là, devant moi, en perdition… Là, j'ai compris que j'allais gagner. Je me suis fait un nom en gagnant. C'est grâce à cela que j'ai une belle reconversion comme consultant de la chaîne L'Équipe, c'est grâce à cela que vous êtes là. Cette année, j'aimerais que Romain Bardet s'impose, j'ai été son équipier et pour tout ce qu'il a fait sur le Tour, pour mettre son nom au palmarès. Ou Gaudu. Rolland et Pinot ont déjà gagné. Ce serait un super 14 juillet !"