Un caméléon britannique, un costume taille patron, et un coup de chapeau : voici les enseignements de la 12e étape

Pidcock touche-à-tout de génie

Thomas Pidcock est décidément un coureur totalement hors-norme. En un petit peu moins d’un an, et à seulement 22 ans, le Britannique aura réussi à briller sur une multiplicité de terrains auquel s’adapte son talent protéiforme. Une sorte de caméléon du peloton capable de remporter la médaille d’or en cross-country lors des Jeux Olympiques de Tokyo, d’endosser le maillot de champion du monde de cyclo-cross six mois plus tard dans les labourés puis de lever les bras au sommet d’une des difficultés les plus mythiques du Tour de France : l’Alpe d’Huez.

Jumbo-Visma a déjà revêtu le costume taille patron

Au lendemain de la prise de pouvoir de Jonas Vingegaard au sommet du Granon, la formation Jumbo-Visma a déjà endossé un costume taille patron qui lui va comme un gant. Avec un Wout van Aert en équipier modèle et des grimpeurs de la qualité de Kuss, Kruijswijck et Roglic, le Danois bénéficiait d’une escorte royale pour aborder la montée finale de l’Alpe d’Huez quand son rival Pogacar ne s’appuyait, lui, plus que sur un homme. Rôdé dans un exercice qu’elle semble parfaitement maîtriser, la formation néerlandaise sera clairement difficile à faire vasciller.

Pogacar a tenté sa chance

Tadej Pogacar est un homme de parole. Au soir de sa défaillance sur le Granon, le coureur de chez UAE avait promis qu’il tenterait sa chance sur les lacets de l’Alpe d’Huez et a tenu parole. A deux reprises, le Slovène s’est dressé sur ses pédales pour tenter de surprendre le maillot jaune mais celui-ci a réagi avec beaucoup de promptitude, visiblement à l’aise. La prise de pouvoir de l’ancien poissonnier n’est clairement pas le fait d’un accident de parcours : il est extrêmement solide.

Froome comme au bon vieux temps ou presque

Troisième au sommet de l’Alpe d’Huez ce jeudi, Chris Froome y a réussi un meilleur résultat qu’en 2018 (4e), un peu moins d’un an avant son accident. Le contexte est évidemment très différent, puisque le quadruple vainqueur de la Grande Boucle appartenait cette fois à une échappée fleuve, mais le symbole est fort. Après plus de trois ans de travail acharné, le Britannique est redevenu à 37 ans un coureur professionnel compétitif. Une force de caractère qui ne peut qu’imposer le respect. Chapeau bas monsieur Froome !