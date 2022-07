Une ambiance complètement folle dans l'Alpe d'Huez pour le passage du Tour de France (VIDEOS)

L'Alpe d'Huez est une des ascensions les plus mythiques du Tour de France et certainement celle où l'ambiance est la plus dingue. Lors de chaque édition de la Grande Boucle passant par la montée, des milliers de supporters se rassemblent plusieurs jours avant pour y faire la fête

Après deux années marquées par le Covid et les restrictions, les fans ont fait la fête de plus belle en attendant les coureurs. Durant 24 heures, les 21 virages de la mythique montée sont devenus une véritable discothèque à ciel ouvert.