Inarrêtables danois, les ambitions de van Aert et Roglic: ce qu'il faut retenir de la 13e étape du Tour

Pedersen était bien le plus fort



Très motivé à l'idée de prendre l'échappée, Mads Pedersen a pris son destin en mains ce vendredi, au contraire des sprinteurs restés dans le peloton qui ont vainement sollicité leurs équipiers pour mener une poursuite perdue d'avance face à une échappée aussi solide. Seul coureur de l'échappée à disposer d'un équipier, Pedersen n'a pas hésité à sacrifier Quinn Simmons avant la dernière heure de course pour s'assurer de décourager le peloton.

Une tactique qui aurait pu être discutable si le Danois avait été un peu moins costaud et attaqué par ses adversaires. Mais avoir tout le poids de la course sur les épaules n'est pas un problème quand on est le plus costaud. Pedersen a décidé que la meilleure défense était l'attaque et il s'est débarrassé de Ganna, Küng et Jorgenson dans un faux plat, avant de manoeuvrer à la perfection face à Houle et Wright. Il n'y a rien à dire, le plus costaud s'est imposé, offrant une troisième victoire d'étape au Danemark cette semaine.

La fin des ambitions personnelles de Wout van Aert ?



Jamais impliquée dans la poursuite, la Jumbo-Visma a-t-elle décidé que Wout van Aert avait suffisamment gagné avec ses deux victoires d'étape et son maillot vert assuré ? Ou a-t-elle simplement jugé que face à un tel groupe, c'était peine perdue ? On pourrait avoir un élément de réponse ce dimanche, avec une étape similaire sur les routes de Carcassonne. Mais il semblerait que l'équipe néerlandaise soit décidée à compter chaque coup de pédale depuis qu'elle a pris le pouvoir avec Jonas Vingegaard. Auquel cas le natif d'Herentals risque bien de devoir attendre les trois derniers jours du Tour pour jouer de nouveau sa carte: un potentiel sprint à Cahors, un contre-la-montre à Rocamadour et la traditionnelle arrivée aux Champs-Elysées, où il s'était imposé la saison dernière.

Primoz Roglic prépare déjà... la Vuelta



Arrivé sur le Tour avec le statut de co-leader aux côtés de Jonas Vingegaard, Primoz Roglic n'aura pas tenu le rythme bien longtemps. Malchanceux sur les routes d'Arenberg, il a perdu du temps et probablement des forces dans l'aventure puisqu'il avait été touché à l'épaule dans une chute à grande vitesse. Désormais réduit au rôle d'équipier de luxe, le Slovène va tenter d'épauler Jonas Vingegaard jusque Paris.

Lors de cette treizième étape, il a toutefois croisé Alberto Contador, consultant pour Eurosport et présent sur une moto à l'arrière du peloton. Roglic lui a confié être "déjà en train de préparer la Vuelta". Dont il est le triple tenant du titre. Par contre, il ne sera pas facile de se présenter au grand départ du Tour d'Espagne moins d'un mois après la fin du Tour. La récupération sera donc un élément-clé de la préparation du Slovène.